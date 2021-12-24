https://ria.ru/20211224/gaz-1765416322.html

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1270 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1270 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 24.12.2021

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1270 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа на европейском рынке к закрытию торгов опустилась на 18,5 процента в сравнении с прошлым днем, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T20:32

2021-12-24T20:32

2021-12-24T21:12

азия

европа

северный поток — 2

цены на нефть

экономика

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Стоимость газа на европейском рынке к закрытию торгов опустилась на 18,5 процента в сравнении с прошлым днем, следует из данных лондонской биржи ICE.Январские фьючерсные контракты по индексу голландского TTF падали с начала дня. После рекордного взлета цен 21 декабря снижение продолжилось третий день подряд. Итоговая сумма остановилась на уровне 1261,9 доллара при расчетной цене накануне около 1550 долларов.Взлет цен на газ в Европе начался с апреля — мая, а уже в начале октября они превысили планку в тысячу долларов. Исторический максимум — 2190,4 доллара за тысячу кубометров — зафиксировали 21 декабря. Таких цифр не было на европейском рынке за всю историю работы газовых хабов с 1996 года.Эксперты связывают это с низким уровнем заполненности ПХГ в Европе, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Сейчас на рынок влияют также погода и неопределенность с сертификацией оператора "Северного потока — 2".

https://ria.ru/20211224/potok-1765291726.html

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азия, европа, северный поток — 2, цены на нефть, экономика