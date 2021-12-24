https://ria.ru/20211224/gaz-1765334738.html

"Газпром": Европа отобрала из хранилищ более 41% от объема закачанного газа

"Газпром": Европа отобрала из хранилищ более 41% от объема закачанного газа - РИА Новости, 24.12.2021

"Газпром": Европа отобрала из хранилищ более 41% от объема закачанного газа

Европа подняла из своих подземных хранилищ уже более 41% топлива, закачанного в этом году, говорится в сообщении "Газпрома". РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:13

2021-12-24T14:13

2021-12-24T15:48

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Европа подняла из своих подземных хранилищ уже более 41% топлива, закачанного в этом году, говорится в сообщении "Газпрома"."Отметим, что 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений — 700 миллионов кубометров и 712 миллионов кубометров соответственно", — написали в официальном Telegram-канале компании.Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Европа установила рекорд, увеличив забор голубого топлива из хранилищ до 762 миллиона кубометров в сутки."Газпром" четвертый день не бронирует мощность трубопровода "Ямал — Европа" для транзита через Польшу. Холдинг ранее не стал этого делать на декабрь и использовал газопровод на основе ежедневного бронирования. Компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.Президент России Владимир Путин объяснял эту ситуацию тем, что контрагенты "Газпрома", прежде всего немецкие и французские, не выставили заявок на покупку. Глава государства также отверг всякие обвинения в адрес компании и страны на эту тему. По его словам, есть основания полагать, что газ, купленный ранее уже сверх предусмотренного договорами объема, теперь реверсом идет из Германии через Польшу на Украину.Путин добавил, что "Газпром" поставляет весь объем топлива по имеющимся соглашениям, более того — даже увеличил поставки в дальнее зарубежье, включая страны Европы.

https://ria.ru/20211224/energetika-1765234214.html

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экономика, европа, газпром, в мире, природный газ, россия