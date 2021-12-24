https://ria.ru/20211224/film-1765293304.html
Новый фильм с Леонардо Ди Каприо получил "гнилой" рейтинг
Новый фильм с Леонардо Ди Каприо получил "гнилой" рейтинг - РИА Новости, 24.12.2021
Новый фильм с Леонардо Ди Каприо получил "гнилой" рейтинг
Научно-фантастическая комедия Netflix "Не смотрите наверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях получила от критиков "гнилой" рейтинг на... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:06
2021-12-24T13:06
2021-12-24T13:18
культура
дженнифер лоуренс
леонардо ди каприо
netflix
новости культуры
мерил стрип
джона хилл
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Научно-фантастическая комедия Netflix "Не смотрите наверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях получила от критиков "гнилой" рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes. Картина Адама Маккея появилась на стриминговом сервисе в эту пятницу. Кинокритики поставили ей 55 процентов "свежести", что считается низким результатом. На Rotten Tomatoes проект признают успешным, когда он набирает 60 и больше процентов положительных оценок. Большинство журналистов написали, что фильм, претендующий на комедию, получился несмешным и затянутым."Нет ничего более мучительного, чем наблюдать за тем, как очень известные люди изо всех сил стараются, чтобы быть смешным", — отметил в своем материале Роберт Левин. "Мне все время хотелось, чтобы этот фильм попал в руки Армандо Ианнуччи ("Смерть Сталина", Вице-президент") — сатирика и режиссера, обладающего всеми талантами, чтобы заставить этот проект работать", — написала Сандра Холл.А некоторые критики, наоборот, заступились за картину. По их мнению, это одна из лучших работ года."Это глупая и грубая комедия. Но она точно отражает "эпоху отвлечения", на которую все упорно не хотят обращать внимание", — прокомментировал Антон Байтел. "Эта сатира высмеивает наше нынешнее затруднительное положение и одновременно причиняет боль. В ней вполне реально изображены человеческий идиотизм и жадность", — поделился мнением Рикардо Гальегос.В фильме герой Ди Каприо — астроном Рэндалл Минди вместе со своей напарницей-ученой Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает комету, направляющуюся прямо к Земле. Они решают, что нельзя замалчивать масштаб возможной трагедии и пытаются всем об этом рассказать. Увы, надвигающаяся гибель никого не волнует, а Рэндалла и Кейт лишь высмеивают.Вместе с Ди Каприо и Лоуренс в "Не смотрите наверх" снялись Мерил Стрип, Джона Хилл, Тайлер Перри, рэпер Кид Кади, Ариана Гранде и другие.
https://ria.ru/20211118/dikaprio-1759494928.html
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дженнифер лоуренс, леонардо ди каприо, netflix, новости культуры, мерил стрип, джона хилл
13:06 24.12.2021 (обновлено: 13:18 24.12.2021)
Новый фильм с Леонардо Ди Каприо получил "гнилой" рейтинг
Новый фильм с Леонардо Ди Каприо получил "гнилой" рейтинг
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
Научно-фантастическая комедия Netflix "Не смотрите наверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях получила
от критиков "гнилой" рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes.
Картина Адама Маккея появилась на стриминговом сервисе в эту пятницу. Кинокритики поставили ей 55 процентов "свежести", что считается низким результатом. На Rotten Tomatoes проект признают успешным, когда он набирает 60 и больше процентов положительных оценок.
Большинство журналистов написали, что фильм, претендующий на комедию, получился несмешным и затянутым.
"Нет ничего более мучительного, чем наблюдать за тем, как очень известные люди изо всех сил стараются, чтобы быть смешным", — отметил в своем материале Роберт Левин.
"Не смотри наверх" — это неуклюжая и слишком серьезная сатира, чтобы зацепить и рассмешить", — высказался Пол Уайтингтон.
"Мне все время хотелось, чтобы этот фильм попал в руки Армандо Ианнуччи ("Смерть Сталина", Вице-президент") — сатирика и режиссера, обладающего всеми талантами, чтобы заставить этот проект работать", — написала Сандра Холл.
А некоторые критики, наоборот, заступились за картину. По их мнению, это одна из лучших работ года.
"Маккей в этом фильме, по сути, кричит на нас. Но мы этого заслуживаем", — уверена Манола Даргис, ведущий кинокритик газеты The New York Times.
"Это глупая и грубая комедия. Но она точно отражает "эпоху отвлечения", на которую все упорно не хотят обращать внимание", — прокомментировал Антон Байтел.
"Эта сатира высмеивает наше нынешнее затруднительное положение и одновременно причиняет боль. В ней вполне реально изображены человеческий идиотизм и жадность", — поделился мнением Рикардо Гальегос.
В фильме герой Ди Каприо — астроном Рэндалл Минди вместе со своей напарницей-ученой Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает комету, направляющуюся прямо к Земле. Они решают, что нельзя замалчивать масштаб возможной трагедии и пытаются всем об этом рассказать. Увы, надвигающаяся гибель никого не волнует, а Рэндалла и Кейт лишь высмеивают.
Вместе с Ди Каприо и Лоуренс в "Не смотрите наверх" снялись Мерил Стрип, Джона Хилл, Тайлер Перри, рэпер Кид Кади, Ариана Гранде и другие.