https://ria.ru/20211224/film-1765293304.html

Новый фильм с Леонардо Ди Каприо получил "гнилой" рейтинг

Новый фильм с Леонардо Ди Каприо получил "гнилой" рейтинг - РИА Новости, 24.12.2021

Новый фильм с Леонардо Ди Каприо получил "гнилой" рейтинг

Научно-фантастическая комедия Netflix "Не смотрите наверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях получила от критиков "гнилой" рейтинг на... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:06

2021-12-24T13:06

2021-12-24T13:18

культура

дженнифер лоуренс

леонардо ди каприо

netflix

новости культуры

мерил стрип

джона хилл

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Научно-фантастическая комедия Netflix "Не смотрите наверх" с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях получила от критиков "гнилой" рейтинг на сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes. Картина Адама Маккея появилась на стриминговом сервисе в эту пятницу. Кинокритики поставили ей 55 процентов "свежести", что считается низким результатом. На Rotten Tomatoes проект признают успешным, когда он набирает 60 и больше процентов положительных оценок. Большинство журналистов написали, что фильм, претендующий на комедию, получился несмешным и затянутым."Нет ничего более мучительного, чем наблюдать за тем, как очень известные люди изо всех сил стараются, чтобы быть смешным", — отметил в своем материале Роберт Левин. "Мне все время хотелось, чтобы этот фильм попал в руки Армандо Ианнуччи ("Смерть Сталина", Вице-президент") — сатирика и режиссера, обладающего всеми талантами, чтобы заставить этот проект работать", — написала Сандра Холл.А некоторые критики, наоборот, заступились за картину. По их мнению, это одна из лучших работ года."Это глупая и грубая комедия. Но она точно отражает "эпоху отвлечения", на которую все упорно не хотят обращать внимание", — прокомментировал Антон Байтел. "Эта сатира высмеивает наше нынешнее затруднительное положение и одновременно причиняет боль. В ней вполне реально изображены человеческий идиотизм и жадность", — поделился мнением Рикардо Гальегос.В фильме герой Ди Каприо — астроном Рэндалл Минди вместе со своей напарницей-ученой Кейт (Дженнифер Лоуренс) обнаруживает комету, направляющуюся прямо к Земле. Они решают, что нельзя замалчивать масштаб возможной трагедии и пытаются всем об этом рассказать. Увы, надвигающаяся гибель никого не волнует, а Рэндалла и Кейт лишь высмеивают.Вместе с Ди Каприо и Лоуренс в "Не смотрите наверх" снялись Мерил Стрип, Джона Хилл, Тайлер Перри, рэпер Кид Кади, Ариана Гранде и другие.

https://ria.ru/20211118/dikaprio-1759494928.html

https://ria.ru/20211206/premiere-1762331578.html

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дженнифер лоуренс, леонардо ди каприо, netflix, новости культуры, мерил стрип, джона хилл