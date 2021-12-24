20:53 24.12.2021 (обновлено: 21:36 24.12.2021)
Российский кутюрье стала официальным участником Недели моды в Париже
Кутюрье Юлии Яниной присвоили статус официального участника Недели высокой моды в Париже
© Фото предоставлено пресс-службой YANINA / Виктор БойкоДизайнер Юлия Янина
© Фото предоставлено пресс-службой YANINA / Виктор Бойко
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский кутюрье Юлия Янина стала официальным участником Недели высокой моды в Париже.
Такой статус ей был присвоен наблюдательным советом парижской Федерации высокой моды (FHCM). YANINA — единственный в сезоне новый участник этой категории. Коллекция будет указана в основном расписании на сайте FHCM.
© Фото предоставлено пресс-службой YANINA / Алексей КолпаковМодели демонстрируют новую коллекцию
© Фото предоставлено пресс-службой YANINA / Алексей Колпаков
Модели демонстрируют новую коллекцию
Федерация предъявляет строгие требования к тем, кого принимает в свои ряды. Учитывается уровень мастерства художников, позиция в профессиональном сообществе и вклад в развитие индустрии моды.
В FHCM входят Chanel, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Schiaparelli, Elie Saab, Fendi Couture, Iris Van Herpen, Valentino и другие.
Свой Модный Дом Янина основала в 1993 году в родном Саратове. Там же она получила художественное образование и начала карьеру. Сегодня YANINA — это узнаваемый и признанный не только в России, но и за рубежом бренд.
© Фото предоставлено пресс-службой YANINAМодель демонстрирует одежду
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Модель демонстрирует одежду
© Фото предоставлено пресс-службой YANINA
© Фото предоставлено пресс-службой YANINAМодель демонстрирует одежду
2 из 3
Модель демонстрирует одежду
© Фото предоставлено пресс-службой YANINA
© Фото предоставлено пресс-службой YANINAМодель демонстрирует одежду
3 из 3
Модель демонстрирует одежду
© Фото предоставлено пресс-службой YANINA
1 из 3
Модель демонстрирует одежду
© Фото предоставлено пресс-службой YANINA
2 из 3
Модель демонстрирует одежду
© Фото предоставлено пресс-службой YANINA
3 из 3
Модель демонстрирует одежду
© Фото предоставлено пресс-службой YANINA
В нарядах Юлии Яниной на красную дорожку выходили Леди Гага, Рита Ора, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Эмма Робертс, Эмили Блант, Гвен Стефани, Айшвария Раи, Кейт Хадсон, Крисси Тейген, Ева Лонгория, Софи Тернер, Дженнифер Лопес, Селин Дион и другие мировые звезды.
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