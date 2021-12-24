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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211224/elektromobili-1765329951.html
Китайские электромобили покоряют мир
Китайские электромобили покоряют мир - РИА Новости, 24.12.2021
Китайские электромобили покоряют мир
Будущее за электрическими автомобилями – так в последние годы все чаще говорят о транспорте на новых источниках энергии. Электрокары уже можно встретить на... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:01
2021-12-24T14:01
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 24 дек – – Проект "Россия-Китай: Главное". Будущее за электрическими автомобилями – так в последние годы все чаще говорят о транспорте на новых источниках энергии. Электрокары уже можно встретить на улицах мировых мегаполисов, и совсем скоро, если верить прогнозам, многие из них будут китайского производства. Как китайские автомобили на новых источниках энергии покоряют мир – в материале проекта "Россия-Китай: главное".Польза кризисаПо данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за первые три квартала за границу было отправлено более 1,36 миллиона электромобилей. Это примерно в 1,2 раза больше, чем с января по сентябрь 2020 года, и на 51 процент больше, чем за тот же период начала пандемии в 2019-м.Заместитель главного инженера ассоциации автопроизводителей Китая Сюй Хайдун считает, что рост экспорта связан с изменениями в мировом производстве автомобилей. General Motors и Ford закрывают убыточные заводы в некоторых азиатских странах, в том числе в Индии и Таиланде. Нехватка чипов, необходимых для создания электрокара, и другие последствия коронакризиса вынуждают автопроизводителей от Toyota до Volkswagen также сокращать производство.Китайские автопроизводители тоже почувствовали нехватку полупроводников, что привело к сокращению прогнозов производства примерно на 2 миллиона единиц в 2021 году. Однако, благодаря эффективному контролю за вспышками коронавируса экспорт автомобилей из Китая все еще значителен.Так, КНР стала одним из крупнейших поставщиков моделей Tesla на мировые рынки: в этом году было экспортировано более 100 тысяч автомобилей. "Благодаря высокому спросу в США и оптимизации средних мировых затрат мы завершили преобразование мегафабрики в Шанхае, которая стала основным экспортным центром наших автомобилей", - заявили в Tesla.Однако и китайские производители делают успехи. SAIC Motor, крупнейший производитель электроавтомобилей в Китае по объему продаж, за первые три квартала этого года продал за границу более 441 тысяч автомобилей, что на 99, 6 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Компания также открыла около тысячи дилерских и сервисных центров примерно в 70 странах - в Европе, на Ближнем Востоке, в Австралии и Новой Зеландии, странах Юго-Восточной Азии и в Индии.Качество китайских электрокаров становится все более конкурентоспособным, и им постепенно покоряются рынки развитых стран.Новые рынкиЕвропейские страны предлагают щедрые субсидии покупателям транспортных средств на новых источниках энергии, но большинство местных брендов – это гибридные модели. Полностью электрические китайские машины составляют им серьезную конкуренцию. В первой половине 2021 года SAIC поставила более 12 тысяч электромобилей и гибридов в Европу, что составляет почти 60 процентов всех продаж электрокаров на континенте.Maxus, дочерняя компания SAIC, продала в Европе 5446 автомобилей в первой половине 2021 года, что на 187 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Многие крупные клиенты Maxus в Европе – это службы доставки, в том числе Royal Mail, Irish National Post, DHL и FedEx."Недавно мы обыграли Renault и Mercedes и выиграли заказ на 750 единиц у дочерней компании британской службы доставки DPD. У нас конкурентные цены, и наша продукция выделяется среди других", - рассказал в компании. Заказ от DPD стал крупнейшим британским заказом на автомобили китайского производства. Старейшая судоходная компания Исландии, Eimskip, разместила заказы на фургоны Maxus, которые станут первыми электромобилями в ее парке.Другие китайские автопроизводители, такие как BYD, Nio и Xpeng, также вышли на европейские рынки. Так, сентябре BYD отправила более тысячи электрических внедорожников Tang в Норвегию, где наблюдается самый быстрый рост продаж электромобилей.Один из норвежских покупателей машины BYD в Норвегии Пер Лиан рассказал газете Financial Times, что его соотечественники без колебаний купят китайские автомобили, учитывая доступную цену и большой ассортимент. "Я считаю, что качество хорошее. Важнее всего цены. Если вы хотите купить Tesla, это может обойтись вдвое дороже", - пояснил он.BYD, кстати, уже является самым продаваемым брендом электромобилей в Китае. В прошлом октябре компания поставила китайским покупателям более 70 тысяч автомобилей, что на 20 тысяч больше, чем Tesla. Учитывая темпы роста китайского сегмента на европейском рынке, скоро компания может конкурировать за лидерство в мире.
https://ria.ru/20211215/klimat-1763831285.html
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китай
14:01 24.12.2021
 

Китайские электромобили покоряют мир

© AFP 2021 / Greg BakerМужчина фотографирует электрический концепт-кар BYD E-SEED GT на Шанхайском автосалоне
Мужчина фотографирует электрический концепт-кар BYD E-SEED GT на Шанхайском автосалоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AFP 2021 / Greg Baker
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МОСКВА, 24 дек – – Проект "Россия-Китай: Главное". Будущее за электрическими автомобилями – так в последние годы все чаще говорят о транспорте на новых источниках энергии. Электрокары уже можно встретить на улицах мировых мегаполисов, и совсем скоро, если верить прогнозам, многие из них будут китайского производства. Как китайские автомобили на новых источниках энергии покоряют мир – в материале проекта "Россия-Китай: главное".

Польза кризиса

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за первые три квартала за границу было отправлено более 1,36 миллиона электромобилей. Это примерно в 1,2 раза больше, чем с января по сентябрь 2020 года, и на 51 процент больше, чем за тот же период начала пандемии в 2019-м.
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Заместитель главного инженера ассоциации автопроизводителей Китая Сюй Хайдун считает, что рост экспорта связан с изменениями в мировом производстве автомобилей. General Motors и Ford закрывают убыточные заводы в некоторых азиатских странах, в том числе в Индии и Таиланде. Нехватка чипов, необходимых для создания электрокара, и другие последствия коронакризиса вынуждают автопроизводителей от Toyota до Volkswagen также сокращать производство.
Китайские автопроизводители тоже почувствовали нехватку полупроводников, что привело к сокращению прогнозов производства примерно на 2 миллиона единиц в 2021 году. Однако, благодаря эффективному контролю за вспышками коронавируса экспорт автомобилей из Китая все еще значителен.
Так, КНР стала одним из крупнейших поставщиков моделей Tesla на мировые рынки: в этом году было экспортировано более 100 тысяч автомобилей. "Благодаря высокому спросу в США и оптимизации средних мировых затрат мы завершили преобразование мегафабрики в Шанхае, которая стала основным экспортным центром наших автомобилей", - заявили в Tesla.
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Однако и китайские производители делают успехи. SAIC Motor, крупнейший производитель электроавтомобилей в Китае по объему продаж, за первые три квартала этого года продал за границу более 441 тысяч автомобилей, что на 99, 6 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Компания также открыла около тысячи дилерских и сервисных центров примерно в 70 странах - в Европе, на Ближнем Востоке, в Австралии и Новой Зеландии, странах Юго-Восточной Азии и в Индии.
Качество китайских электрокаров становится все более конкурентоспособным, и им постепенно покоряются рынки развитых стран.

Новые рынки

Европейские страны предлагают щедрые субсидии покупателям транспортных средств на новых источниках энергии, но большинство местных брендов – это гибридные модели. Полностью электрические китайские машины составляют им серьезную конкуренцию. В первой половине 2021 года SAIC поставила более 12 тысяч электромобилей и гибридов в Европу, что составляет почти 60 процентов всех продаж электрокаров на континенте.
"Наши конкуренты - местные европейские бренды. Во Франции это Renault, Peugeot и Citroen, - рассказал президент французского филиала SAIC Лю Синью. - Две наши модели во Франции имеют 5-звездочный рейтинг безопасности, и мы предлагаем семилетнюю гарантию, которая является самой продолжительной на рынке".
Maxus, дочерняя компания SAIC, продала в Европе 5446 автомобилей в первой половине 2021 года, что на 187 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Многие крупные клиенты Maxus в Европе – это службы доставки, в том числе Royal Mail, Irish National Post, DHL и FedEx.
"Недавно мы обыграли Renault и Mercedes и выиграли заказ на 750 единиц у дочерней компании британской службы доставки DPD. У нас конкурентные цены, и наша продукция выделяется среди других", - рассказал в компании. Заказ от DPD стал крупнейшим британским заказом на автомобили китайского производства. Старейшая судоходная компания Исландии, Eimskip, разместила заказы на фургоны Maxus, которые станут первыми электромобилями в ее парке.
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Другие китайские автопроизводители, такие как BYD, Nio и Xpeng, также вышли на европейские рынки. Так, сентябре BYD отправила более тысячи электрических внедорожников Tang в Норвегию, где наблюдается самый быстрый рост продаж электромобилей.
Один из норвежских покупателей машины BYD в Норвегии Пер Лиан рассказал газете Financial Times, что его соотечественники без колебаний купят китайские автомобили, учитывая доступную цену и большой ассортимент. "Я считаю, что качество хорошее. Важнее всего цены. Если вы хотите купить Tesla, это может обойтись вдвое дороже", - пояснил он.
BYD, кстати, уже является самым продаваемым брендом электромобилей в Китае. В прошлом октябре компания поставила китайским покупателям более 70 тысяч автомобилей, что на 20 тысяч больше, чем Tesla. Учитывая темпы роста китайского сегмента на европейском рынке, скоро компания может конкурировать за лидерство в мире.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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