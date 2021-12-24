https://ria.ru/20211224/ekonomika-1765341430.html

Путин призвал обеспечить долгосрочный рост экономики

Путин призвал обеспечить долгосрочный рост экономики - РИА Новости, 24.12.2021

Путин призвал обеспечить долгосрочный рост экономики

В следующем году России нужны весомые результаты достижения национальных целей развития, надо без пауз обеспечить долгосрочный экономический рост, для этого... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:51

2021-12-24T14:51

2021-12-24T15:13

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В следующем году России нужны весомые результаты достижения национальных целей развития, надо без пауз обеспечить долгосрочный экономический рост, для этого есть все ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании правительства в пятницу."Хотел бы вновь подчеркнуть, что в центре нашей масштабной работы по достижению национальных целей развития, конечно же, человек. Он в центре всей нашей работы, благополучие человека. Смысл нацпроектов в том, чтобы люди увидели, ощутили, много раз повторяем это мы с вами, реальные зримые перемены к лучшему, как в мегаполисах, так и в малых городах, и на селе. И в следующем году всем нам нужны именно такие весомые и очевидные результаты", - сказал Путин.Этап восстановления экономики в целом пройден, отметил Путин, в условиях пандемии, сложных глобальных вызовов российская экономика показала свою устойчивость."На повестке задача следующего уровня - необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост. Для этого у нас есть и мощные ресурсы в государстве, и хороший инвестиционный потенциал частного бизнеса. Мы должны в полную мощность задействовать все факторы роста, а это фронтальное развитие инфраструктуры, цифровизация и технологическое обновление отраслей экономики, энергоэффективность и внедрение передовых экологических стандартов, наращивание несырьевого экспорта, подготовка современных кадров, поддержка деловой инициативы граждан", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20211208/ekonomika-1762739071.html

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экономика, владимир путин, россия