https://ria.ru/20211224/ekonomika-1765309970.html

Итоги года: Банк России затягивает кредитные "гайки"

Итоги года: Банк России затягивает кредитные "гайки" - РИА Новости, 24.12.2021

Итоги года: Банк России затягивает кредитные "гайки"

Растущая инфляция, которая, по прогнозу Банка России, к концу 2021 года может превысить диапазон 7,4-7,9%, заставила россиян беспокоиться за свои деньги. В... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:35

2021-12-24T12:35

2021-12-24T12:35

новый год — 2022

экономика

нагорно-карабахская республика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

эксперт ра

ксения юдаева

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Растущая инфляция, которая, по прогнозу Банка России, к концу 2021 года может превысить диапазон 7,4-7,9%, заставила россиян беспокоиться за свои деньги. В попытке обогнать рост цен граждане стали тратить накопления: совершать крупные долгосрочные покупки - от техники и машин до квартир. При этом не всегда россиянам хватало на это собственных средств - многие активно брали кредиты: с начала года ссуды населению выросли уже на 21,3%, а по итогам рост портфеля может достигнуть 25%.Регулятор на таком фоне даже заговорил о рисках появления пузыря в некоторых видах розничного кредитования. "В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где можно даже говорить о "пузырях", - сказала еще в мае первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.В результате уже летом Банк России стал закручивать регуляторные "гайки" в кредитовании, чтобы охладить рынок.Кредитная лихорадкаДрайвером роста розничного кредитования в уходящем году стала ипотека, которую разогревали галопирующие цены на жилье. Так, средний размер жилищного кредита впервые в истории превысил 3 миллиона рублей, а портфель вырос на 23% с начала года. При этом Банк России изначально имел более скромные ожидания по данному сегменту: если еще в феврале рост портфеля ожидался максимум на 20% за год, то уже осенью ожидания возросли ближе к 27%.Не менее бурно росло подстегиваемое ростом цен на машины автокредитование - объем данного сегмента вырос на 19% против 6,9% годом ранее. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина даже предостерегала россиян: ажиотажные покупки дорогостоящих товаров в кредит могут оказаться ошибкой, поскольку цены могут начать снижаться.Однако самое серьезное беспокойство у Банка России в уходящем году вызвало необеспеченное потребкредитование: именно эти займы в силу отсутствия залогов представляют самые серьезные риски как для россиян, так и для банков. Темпы роста потребкредитов в стране разогнались уже до 17,6% против 7,4% годом ранее.Пилюли от ЦБОбеспокоенный растущей долговой нагрузкой россиян, Банк России в начале года стал говорить о возможности ужесточения выдачи ипотеки на фоне продолжительного роста цен. Однако, кажется, регулятор, как и весь рынок, ждал решения правительства по ее дальнейшей судьбе - он не раз выступал о необходимости свернуть ее и перейти к более адресным мерам.Накануне решения правительства ЦБ объявил о повышении с августа надбавок к коэффициентам риска по ипотеке с первым взносом 15-20% стоимости жилья. Через месяц кабмин заявил о продлении льготной программы, но в урезанном виде: размер кредита был ограничен 3 миллионами рублей, а ставка повышена до 7%.В то же время на рынке необеспеченных потребительских ссуд ЦБ действовал быстрее: уже с 1 июля регулятор вернул надбавки по таким кредитам на допандемический уровень, а еще через три месяца вновь ужесточил выдачу новых ссуд. Регулятор также сообщал, что в четвертом квартале планирует рассмотреть вопрос о повышении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по ссудам закредитованным заемщикам и на длительные сроки. Пока решения по данному вопросу не последовало.Очень сезонные делаМеры ЦБ по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования пока не дали желаемого результата: темпы выдачи ссуд хотя и опустились ниже 2% в месячном выражении, все равно остаются на повышенном уровне."Хотя мы наблюдаем снижение темпов роста потребительского кредитования в октябре по сравнению с сентябрем, это могло быть обусловлено сезонным фактором, а также введенными карантинными ограничениями в конце месяца", - отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин поддерживает мнение коллеги, отмечая, что на замедление темпов роста ссуд повлияли сезонные факторы, ужесточение риск-политик банков, а также введение нерабочих дней осенью из-за коронавируса.В то же время младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Анатолий Перфильев уверен, что принимаемые регулятором меры по ограничению потребительского кредитования, безусловно, имеют эффект, хотя для ЦБ остается необходимость продолжить курс по ужесточению регулирования розничного кредитования."В 2022 году рост, скорее всего, продолжится, однако на фоне изменений подхода ЦБ к расчетам коэффициентов риска и повышения процентных ставок темп роста будет меньше, чем в 2021 году. Рост потребительского кредитования в условиях неоднозначной динамики макроэкономических показателей и роста общей закредитованности населения вызывает определенные опасения", - заключил старший директор АКРА Валерий Пивень.Разрубить "гордиев узел""Усмирение" потребительского кредитования в России является делом непростым: регулятор борется с этой проблемой уже несколько лет. За это время Банк России провел несколько раундов ужесточения регулирования, ввел показатель долговой нагрузки, а также взялся за любителей недобросовестных практик на этом рынке.Так, например, Банк России выступил за регулирование операций рассрочки и учет их в кредитной истории россиян. Также ЦБ обратил внимание на наращивание банками доли кредитов на срок более пяти лет и решил с февраля следующего года дестимулировать выдачу "длинных" потребкредитов россиянам, ограничив максимальный срок кредита для расчета показателя долговой нагрузки четырьмя годами.Однако действительно помочь разрубить "гордиев узел" кредитования ЦБ должна новая мера - количественные ограничения. С 1 января Банк России получит право вводить лимиты на долю высокорискованных потребкредитов в новых выдачах, в том числе, кредиток, ссуд наличными или на покупку товаров. При этом данная мера не коснется автокредитов, ипотеки, образовательных ссуд с господдержкой и кредитов инвалидам на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по реабилитации, стоимость которых компенсируется государством.Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила в октябре, что Банк России сможет применить новый инструмент как минимум через полгода после получения такого права. При этом первый зампред ЦБ Ксения Юдаева указывала, что, в первую очередь, Банк России собирается вводить ограничения по доле в новых выдачах на кредиты с показателем долговой нагрузки свыше 80% или со сроком более 5 лет.ЦБ ждет, что в совокупности эти меры помогут замедлить кредитование в стране: по итогам следующего года ссуды населению вырастут на 14-18%, а ипотека - на 15-19%.

https://ria.ru/20211223/inflyatsiya-1765071511.html

https://ria.ru/20211222/logistika-1764837293.html

https://ria.ru/20211107/kreditovanie-1757942165.html

https://realty.ria.ru/20210611/ipoteka-1736638902.html

https://realty.ria.ru/20211223/ipoteka-1765159398.html

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экономика, нагорно-карабахская республика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, эксперт ра, ксения юдаева, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), россия