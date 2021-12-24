https://ria.ru/20211224/dtp-1765355712.html

Среди пострадавших в ДТП с поездом на Алтае двое детей

Среди пострадавших в ДТП с поездом на Алтае двое детей - РИА Новости, 24.12.2021

Среди пострадавших в ДТП с поездом на Алтае двое детей

Двое детей оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Алтайском крае, одного ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:41

2021-12-24T15:41

2021-12-24T16:15

происшествия

алтайский край

ржд

здоровье - общество

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БАРНАУЛ, 24 дек - РИА Новости. Двое детей оказались среди пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Алтайском крае, одного ребенка госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального правительства."В Минздраве Алтайского края сообщили о состоянии людей, попавших в ДТП на железнодорожном переезде в Кулундинском районе. Пострадавшие пять человек доставлены в Кулундинскую ЦРБ. Из них два ребенка. Трое (в том числе один ребенок) госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Вся необходимая медпомощь пациентам оказывается. Двум пациентам в настоящее время в больнице проводятся все необходимые диагностические процедуры. По их результатам будет решаться вопрос о необходимости госпитализации", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на РЖД сообщалось, что водитель рейсового автобуса выехал на пути перед поездом на "красный". При этом звуковая и световая сигнализация была исправна. Прокуратура проводит проверку.

https://ria.ru/20211223/dtp-1765235006.html

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происшествия, алтайский край, ржд, здоровье - общество