https://ria.ru/20211224/dtp-1765268076.html

В Москве водитель "Газели" столкнулся с эвакуатором

В Москве водитель "Газели" столкнулся с эвакуатором - РИА Новости, 24.12.2021

В Москве водитель "Газели" столкнулся с эвакуатором

Водитель "Газели" в Москве столкнулся с эвакуатором, в результате ДТП погиб человек, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T08:59

2021-12-24T08:59

2021-12-24T08:59

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Водитель "Газели" в Москве столкнулся с эвакуатором, в результате ДТП погиб человек, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы.Ранее в Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что движение на Нижегородской эстакаде в Москве затруднено из-за аварии."Авария произошла примерно в 6.40 на Нижегородской эстакаде ТТК. Водитель автомобиля "Газель" совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем-эвакуатором. После столкновения "Газель" заехала на кабину эвакуатора, водитель которого от полученных травм скончался", - говорится в сообщении госавтоинспекции.По предварительным данным, водитель "Газели" заснул за рулем.

https://ria.ru/20211224/postradavshie-1765265001.html

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происшествия, москва, авто