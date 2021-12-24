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В Москве водитель "Газели" столкнулся с эвакуатором
В Москве водитель "Газели" столкнулся с эвакуатором - РИА Новости, 24.12.2021
В Москве водитель "Газели" столкнулся с эвакуатором
Водитель "Газели" в Москве столкнулся с эвакуатором, в результате ДТП погиб человек, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:59
2021-12-24T08:59
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Водитель "Газели" в Москве столкнулся с эвакуатором, в результате ДТП погиб человек, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы.Ранее в Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что движение на Нижегородской эстакаде в Москве затруднено из-за аварии."Авария произошла примерно в 6.40 на Нижегородской эстакаде ТТК. Водитель автомобиля "Газель" совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем-эвакуатором. После столкновения "Газель" заехала на кабину эвакуатора, водитель которого от полученных травм скончался", - говорится в сообщении госавтоинспекции.По предварительным данным, водитель "Газели" заснул за рулем.
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происшествия, москва, авто
08:59 24.12.2021
 
В Москве водитель "Газели" столкнулся с эвакуатором

В Москве водитель "Газели" столкнулся с эвакуатором, погиб человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Водитель "Газели" в Москве столкнулся с эвакуатором, в результате ДТП погиб человек, сообщается в Telegram-канале госавтоинспекции столицы.
Ранее в Telegram-канале столичного дептранса сообщили, что движение на Нижегородской эстакаде в Москве затруднено из-за аварии.
"Авария произошла примерно в 6.40 на Нижегородской эстакаде ТТК. Водитель автомобиля "Газель" совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем-эвакуатором. После столкновения "Газель" заехала на кабину эвакуатора, водитель которого от полученных травм скончался", - говорится в сообщении госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель "Газели" заснул за рулем.
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