https://ria.ru/20211224/draka-1765312216.html

Полиция начала проверку из-за видео с массовой дракой в Сочи

Полиция начала проверку из-за видео с массовой дракой в Сочи - РИА Новости, 24.12.2021

Полиция начала проверку из-за видео с массовой дракой в Сочи

Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с массовой дракой в Сочи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:43

2021-12-24T12:43

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происшествия

сочи

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с массовой дракой в Сочи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.В социальных сетях появилось видео, на которому толпа – судя по всему, подростки - устроила массовую драку прямо на проезжей части. В комментарии отмечается, что действие происходит в Центральном районе Сочи по улице Виноградной, недалеко от кафе."В городе Сочи сотрудниками полиции проводится проверка по факту размещенного в социальных сетях видео, на котором происходит конфликт между группой лиц", - сказал Кошелев.Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, а процессуальное решение будет принято после полного изучения видеозаписи.

https://ria.ru/20211218/sud-1764386880.html

сочи

россия

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Кадры массовой драки в Сочи Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с массовой дракой в Сочи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев. В социальных сетях появилось видео, на которому толпа – судя по всему, подростки - устроила массовую драку прямо на проезжей части. В комментарии отмечается, что действие происходит в Центральном районе Сочи по улице Виноградной, недалеко от кафе. 2021-12-24T12:43 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия