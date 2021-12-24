https://ria.ru/20211224/draka-1765312216.html
Полиция начала проверку из-за видео с массовой дракой в Сочи
Полиция начала проверку из-за видео с массовой дракой в Сочи - РИА Новости, 24.12.2021
Полиция начала проверку из-за видео с массовой дракой в Сочи
Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с массовой дракой в Сочи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:43
2021-12-24T12:43
2021-12-24T15:13
происшествия
сочи
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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СОЧИ, 24 дек – РИА Новости. Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с массовой дракой в Сочи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.В социальных сетях появилось видео, на которому толпа – судя по всему, подростки - устроила массовую драку прямо на проезжей части. В комментарии отмечается, что действие происходит в Центральном районе Сочи по улице Виноградной, недалеко от кафе."В городе Сочи сотрудниками полиции проводится проверка по факту размещенного в социальных сетях видео, на котором происходит конфликт между группой лиц", - сказал Кошелев.Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются, а процессуальное решение будет принято после полного изучения видеозаписи.
https://ria.ru/20211218/sud-1764386880.html
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Кадры массовой драки в Сочи
Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с массовой дракой в Сочи, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев. В социальных сетях появилось видео, на которому толпа – судя по всему, подростки - устроила массовую драку прямо на проезжей части. В комментарии отмечается, что действие происходит в Центральном районе Сочи по улице Виноградной, недалеко от кафе.
2021-12-24T12:43
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PT0M13S
РИА Новости
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происшествия, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:43 24.12.2021 (обновлено: 15:13 24.12.2021)
Полиция начала проверку из-за видео с массовой дракой в Сочи
Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео с массовой дракой в Сочи