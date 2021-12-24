https://ria.ru/20211224/donbass-1765372465.html
В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек
В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек - РИА Новости, 24.12.2021
В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек
Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за неделю в результате обстрела со стороны украинских силовиков, один получил ранение,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:48
2021-12-24T16:48
2021-12-24T16:48
в мире
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике за неделю в результате обстрела со стороны украинских силовиков, один получил ранение, заявил в пятницу на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.В ЛНР ранее заявили, что с начала недели украинские силовики три раза обстреляли территорию республики."В результате агрессии киевских боевиков, героически защищая республику, погиб военнослужащий Народной милиции, еще один получил ранение (за неделю – ред.)", - заявил Филипоненко.Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника.
https://ria.ru/20211224/sryv-1765371005.html
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб один человек
В ЛНР за неделю из-за обстрелов погиб один военнослужащий Народной милиции