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ОНФ вручит детям в Донбассе более 22 тысяч подарков

ОНФ вручит детям в Донбассе более 22 тысяч подарков - РИА Новости, 24.12.2021

ОНФ вручит детям в Донбассе более 22 тысяч подарков

Представители общественного движения "Общероссийский народный фронт" привезли детям из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик более 22,5... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:01

2021-12-24T16:01

2021-12-24T16:10

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ЛУГАНСК, 24 дек – РИА Новости. Представители общественного движения "Общероссийский народный фронт" привезли детям из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик более 22,5 тысячи подарков, сообщил журналистам руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов."У нас всего 22 514 детей, которые получат подарки и в Донецке и в Луганске с прифронтовой полосы. Там есть то, что они просили, а также, как положено на Новый год, сладкие подарки, а также канцелярские наборы", - рассказал Кузнецов.Он уточнил, что для детей запланированы праздничные программы. По данным администрации главы ЛНР Леонида Пасечника, новогодние представления посетят 2,5 тысячи детей в ЛНР и ДНР, чьи семьи пострадали в ходе конфликта в Донбассе, в том числе более 1 тысячи детей, получивших ранения или потерявших одного из родителей.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211224/lugansk-1765360106.html

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