16:01 24.12.2021 (обновлено: 16:10 24.12.2021)
ОНФ вручит детям в Донбассе более 22 тысяч подарков
"Общероссийский народный фронт" вручит детям в Донбассе более 22,5 тысячи подарков
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЕлочные игрушки в витрине Дома Книги в Санкт-Петербурге
ЛУГАНСК, 24 дек – РИА Новости. Представители общественного движения "Общероссийский народный фронт" привезли детям из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик более 22,5 тысячи подарков, сообщил журналистам руководитель исполкома движения Михаил Кузнецов.
Он уточнил, что для детей запланированы праздничные программы. По данным администрации главы ЛНР Леонида Пасечника, новогодние представления посетят 2,5 тысячи детей в ЛНР и ДНР, чьи семьи пострадали в ходе конфликта в Донбассе, в том числе более 1 тысячи детей, получивших ранения или потерявших одного из родителей.
"С 2014 года Российская Федерация оказывала нам и оказывает по сегодняшний день гуманитарную помощь. В 2014 году это были продукты питания, бутилированная вода, предметы первой необходимости. Это были те предметы, которые помогли нам на тот момент выжить. В послевоенный период это были гуманитарные конвои со стройматериалами, которые помогали нам восстанавливать экономику. Сегодня это и медицинское оборудование, и медицинские препараты, вакцина, ну и безусловно, мы получали и подарки для наших детей, о которых Российская Федерация также не забывает", - поделился впечатлениями с журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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