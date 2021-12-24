https://ria.ru/20211224/donbass-1765358871.html

Глава ЛНР Пасечник загадал на Новый год достижение мира в Донбассе

Глава ЛНР Пасечник загадал на Новый год достижение мира в Донбассе - РИА Новости, 24.12.2021

Глава ЛНР Пасечник загадал на Новый год достижение мира в Донбассе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что его главным желанием в наступающем 2022-м году будет достижение мира в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:53

2021-12-24T15:53

2021-12-24T15:53

в мире

новый год

луганская народная республика

леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что его главным желанием в наступающем 2022-м году будет достижение мира в Донбассе путем переговоров."Конечно же, в первую очередь, очень хотелось бы, чтобы на следующий год мы пришли к какому-то пониманию и в рамках мирных переговоров завершили конфликт на Донбассе. Это, конечно же, наверняка, желание всех жителей Луганской народной республики... Та ситуация, в которой мы находимся сегодня, - нестабильность и эти обстрелы, - конечно же, очень пагубно влияет на жителей нашей республики", - сказал глава ЛНР, отвечая на вопрос журналистов о том, какое желание он загадал к Новому году.Пасечник также выразил надежду, что удастся победить пандемию коронавируса, и пожелал всем здоровья, мира и тепла.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211222/kpp-1765018836.html

https://ria.ru/20211221/ukraina-1764792666.html

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в мире, новый год, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр