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Глава ЛНР Пасечник загадал на Новый год достижение мира в Донбассе
Глава ЛНР Пасечник загадал на Новый год достижение мира в Донбассе - РИА Новости, 24.12.2021
Глава ЛНР Пасечник загадал на Новый год достижение мира в Донбассе
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что его главным желанием в наступающем 2022-м году будет достижение мира в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:53
2021-12-24T15:53
в мире
новый год
луганская народная республика
леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что его главным желанием в наступающем 2022-м году будет достижение мира в Донбассе путем переговоров."Конечно же, в первую очередь, очень хотелось бы, чтобы на следующий год мы пришли к какому-то пониманию и в рамках мирных переговоров завершили конфликт на Донбассе. Это, конечно же, наверняка, желание всех жителей Луганской народной республики... Та ситуация, в которой мы находимся сегодня, - нестабильность и эти обстрелы, - конечно же, очень пагубно влияет на жителей нашей республики", - сказал глава ЛНР, отвечая на вопрос журналистов о том, какое желание он загадал к Новому году.Пасечник также выразил надежду, что удастся победить пандемию коронавируса, и пожелал всем здоровья, мира и тепла.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211222/kpp-1765018836.html
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в мире, новый год, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр
15:53 24.12.2021
 
Глава ЛНР Пасечник загадал на Новый год достижение мира в Донбассе

Глава ЛНР Пасечник загадал на Новый год завершение вооруженного конфликта в Донбассе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что его главным желанием в наступающем 2022-м году будет достижение мира в Донбассе путем переговоров.
"Конечно же, в первую очередь, очень хотелось бы, чтобы на следующий год мы пришли к какому-то пониманию и в рамках мирных переговоров завершили конфликт на Донбассе. Это, конечно же, наверняка, желание всех жителей Луганской народной республики... Та ситуация, в которой мы находимся сегодня, - нестабильность и эти обстрелы, - конечно же, очень пагубно влияет на жителей нашей республики", - сказал глава ЛНР, отвечая на вопрос журналистов о том, какое желание он загадал к Новому году.
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 23:27
Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
Пасечник также выразил надежду, что удастся победить пандемию коронавируса, и пожелал всем здоровья, мира и тепла.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 18:31
Путин заявил о проблеме в урегулировании конфликта на Украине из-за Киева
 
В миреНовый годЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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