Глава ЛНР Пасечник загадал на Новый год достижение мира в Донбассе
Глава ЛНР Пасечник загадал на Новый год завершение вооруженного конфликта в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что его главным желанием в наступающем 2022-м году будет достижение мира в Донбассе путем переговоров.
"Конечно же, в первую очередь, очень хотелось бы, чтобы на следующий год мы пришли к какому-то пониманию и в рамках мирных переговоров завершили конфликт на Донбассе. Это, конечно же, наверняка, желание всех жителей Луганской народной республики... Та ситуация, в которой мы находимся сегодня, - нестабильность и эти обстрелы, - конечно же, очень пагубно влияет на жителей нашей республики", - сказал глава ЛНР, отвечая на вопрос журналистов о том, какое желание он загадал к Новому году.
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Пасечник также выразил надежду, что удастся победить пандемию коронавируса, и пожелал всем здоровья, мира и тепла.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.