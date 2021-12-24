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В МИД заявили о попытках легализации Киевом иностранных военных в Донбассе
В МИД заявили о попытках легализации Киевом иностранных военных в Донбассе - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД заявили о попытках легализации Киевом иностранных военных в Донбассе
Иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования минских соглашений,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:09
2021-12-24T12:27
в мире
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
мария захарова
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования минских соглашений, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе. Мало того, с недавних пор эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то, знаете, кощунство с издевательством", - сказала Захарова на брифинге."Чего добиваются украинские власти? Они пытаются не только легализовать находящихся в стране иностранных военных, но и обойти требования минского комплекса мер о выводе иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины", - подчеркнула она.Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. По словам Полищука, сейчас на военных объектах и морских базах на Украине расквартированы порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО.
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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, мария захарова
12:09 24.12.2021 (обновлено: 12:27 24.12.2021)
 
В МИД заявили о попытках легализации Киевом иностранных военных в Донбассе

Представитель МИД Захарова: Украина добивается легализации иностранных военных в Донбассе

© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования минских соглашений, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе. Мало того, с недавних пор эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то, знаете, кощунство с издевательством", - сказала Захарова на брифинге.
"Чего добиваются украинские власти? Они пытаются не только легализовать находящихся в стране иностранных военных, но и обойти требования минского комплекса мер о выводе иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины", - подчеркнула она.
Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. По словам Полищука, сейчас на военных объектах и морских базах на Украине расквартированы порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО.
Виды городов. Донецк - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 14:13Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Будущее Донбасса определят его жители, заявил Путин
 
В миреУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРМария Захарова
 
 
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