12:09 24.12.2021 (обновлено: 12:27 24.12.2021)
В МИД заявили о попытках легализации Киевом иностранных военных в Донбассе
Представитель МИД Захарова: Украина добивается легализации иностранных военных в Донбассе
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования минских соглашений, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе. Мало того, с недавних пор эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то, знаете, кощунство с издевательством", - сказала Захарова на брифинге.
"Чего добиваются украинские власти? Они пытаются не только легализовать находящихся в стране иностранных военных, но и обойти требования минского комплекса мер о выводе иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины", - подчеркнула она.
Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. По словам Полищука, сейчас на военных объектах и морских базах на Украине расквартированы порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО.