https://ria.ru/20211224/donbass-1765303700.html

В МИД заявили о попытках легализации Киевом иностранных военных в Донбассе

В МИД заявили о попытках легализации Киевом иностранных военных в Донбассе - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД заявили о попытках легализации Киевом иностранных военных в Донбассе

Иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования минских соглашений,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:09

2021-12-24T12:09

2021-12-24T12:27

в мире

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765271224_0:202:2000:1327_1920x0_80_0_0_93125b6bd9f7ad482ea24af9c79d3459.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Иностранные военнослужащие в Донбассе занимаются подстрекательством, а Киев пытается легализовать их присутствие, чтобы обойти требования минских соглашений, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Эти инструкторы занимаются просто прямым подстрекательством и впрямую руководят теми событиями, которые разворачиваются на наших глазах в Донбассе. Мало того, с недавних пор эти инструкторы получили право приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Это не лицемерие, это не двойные стандарты, это какое-то, знаете, кощунство с издевательством", - сказала Захарова на брифинге."Чего добиваются украинские власти? Они пытаются не только легализовать находящихся в стране иностранных военных, но и обойти требования минского комплекса мер о выводе иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины", - подчеркнула она.Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. По словам Полищука, сейчас на военных объектах и морских базах на Украине расквартированы порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО.

https://ria.ru/20211223/donbass-1765110086.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, мария захарова