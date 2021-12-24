https://ria.ru/20211224/domogatelstva-1765254833.html

СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах

СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах - РИА Новости, 24.12.2021

СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах

Две женщины, певица и актриса, обвинили в сексуальном насилии американского актера Криса Нота, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Секс в большом... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T02:05

2021-12-24T02:05

2021-12-24T02:05

культура

сша

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765254540_0:116:2049:1268_1920x0_80_0_0_6fee05ffdcdf915dea51a1643248c1f5.jpg

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Две женщины, певица и актриса, обвинили в сексуальном насилии американского актера Криса Нота, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", сообщает издание Hollywood Reporter.Согласно изданию, исполнительница музыки кантри, автор песен Лиза Джентил подверглась сексуальному насилию со стороны Нота в 2002 году, когда она работала певицей в ресторане в Нью-Йорке. Они были знакомы с 1998 года, поэтому у нее не вызвало сомнений его предложение подвезти ее до дома. По словам певица, когда они поднялись к ней домой, Нот начал "силой целовать ее, касаться груди". После ее отказа актер пригрозил разрушить ее карьеру, если она кому-либо расскажет о произошедшем.Как отмечает адвокат Джентил, несмотря на то что возбудить дело против Нота невозможно по истечению срока давности, певица надеется, что ее признание будет способствовать изменению законодательства о сексуальном насилии.Помимо Джентил Нота в сексуальных домогательствах обвинила актриса, которая на протяжении четырех сезонов дублировала Кристин Дэвис в сериале "Секс в большом городе", сообщает Independent. Она отметила, что хорошо помнит "токсичное поведение" актера. Актриса еще в феврале публиковала в этой газете заметку о том, что происходило на съемочной площадке сериала, однако избегала имен, а Нота называла "альфа-актером". Но в свете недавних обвинений решила также присоединиться к выступившим против него женщинам.Ранее три женщины обвинили Нота в сексуальном насилии, сам актер назвал эти обвинения ложью. На фоне этих обвинений актера уволили из сериала "Уравнитель". Исполнительницы главных ролей в легендарном американском сериале "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристен Дэвис выступили с совместным заявлением в поддержку предполагаемых жертв.

https://ria.ru/20211216/noth-1764142321.html

https://ria.ru/20211221/not-1764653021.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, культура