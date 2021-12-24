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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211224/domogatelstva-1765254833.html
СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах - РИА Новости, 24.12.2021
СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
Две женщины, певица и актриса, обвинили в сексуальном насилии американского актера Криса Нота, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Секс в большом... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T02:05
2021-12-24T02:05
культура
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Две женщины, певица и актриса, обвинили в сексуальном насилии американского актера Криса Нота, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", сообщает издание Hollywood Reporter.Согласно изданию, исполнительница музыки кантри, автор песен Лиза Джентил подверглась сексуальному насилию со стороны Нота в 2002 году, когда она работала певицей в ресторане в Нью-Йорке. Они были знакомы с 1998 года, поэтому у нее не вызвало сомнений его предложение подвезти ее до дома. По словам певица, когда они поднялись к ней домой, Нот начал "силой целовать ее, касаться груди". После ее отказа актер пригрозил разрушить ее карьеру, если она кому-либо расскажет о произошедшем.Как отмечает адвокат Джентил, несмотря на то что возбудить дело против Нота невозможно по истечению срока давности, певица надеется, что ее признание будет способствовать изменению законодательства о сексуальном насилии.Помимо Джентил Нота в сексуальных домогательствах обвинила актриса, которая на протяжении четырех сезонов дублировала Кристин Дэвис в сериале "Секс в большом городе", сообщает Independent. Она отметила, что хорошо помнит "токсичное поведение" актера. Актриса еще в феврале публиковала в этой газете заметку о том, что происходило на съемочной площадке сериала, однако избегала имен, а Нота называла "альфа-актером". Но в свете недавних обвинений решила также присоединиться к выступившим против него женщинам.Ранее три женщины обвинили Нота в сексуальном насилии, сам актер назвал эти обвинения ложью. На фоне этих обвинений актера уволили из сериала "Уравнитель". Исполнительницы главных ролей в легендарном американском сериале "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристен Дэвис выступили с совместным заявлением в поддержку предполагаемых жертв.
https://ria.ru/20211216/noth-1764142321.html
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сша, культура
02:05 24.12.2021
 
СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах

Hollywood Reporter: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в сексуальном насилии

© REUTERS / CAITLIN OCHSАмериканский актер Крис Нот
Американский актер Крис Нот - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© REUTERS / CAITLIN OCHS
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Две женщины, певица и актриса, обвинили в сексуальном насилии американского актера Криса Нота, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", сообщает издание Hollywood Reporter.
Согласно изданию, исполнительница музыки кантри, автор песен Лиза Джентил подверглась сексуальному насилию со стороны Нота в 2002 году, когда она работала певицей в ресторане в Нью-Йорке. Они были знакомы с 1998 года, поэтому у нее не вызвало сомнений его предложение подвезти ее до дома. По словам певица, когда они поднялись к ней домой, Нот начал "силой целовать ее, касаться груди". После ее отказа актер пригрозил разрушить ее карьеру, если она кому-либо расскажет о произошедшем.
Американский актер Крис Нот - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 23:09Культура
Звезду "Секса в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии
Как отмечает адвокат Джентил, несмотря на то что возбудить дело против Нота невозможно по истечению срока давности, певица надеется, что ее признание будет способствовать изменению законодательства о сексуальном насилии.
Помимо Джентил Нота в сексуальных домогательствах обвинила актриса, которая на протяжении четырех сезонов дублировала Кристин Дэвис в сериале "Секс в большом городе", сообщает Independent. Она отметила, что хорошо помнит "токсичное поведение" актера. Актриса еще в феврале публиковала в этой газете заметку о том, что происходило на съемочной площадке сериала, однако избегала имен, а Нота называла "альфа-актером". Но в свете недавних обвинений решила также присоединиться к выступившим против него женщинам.
Ранее три женщины обвинили Нота в сексуальном насилии, сам актер назвал эти обвинения ложью. На фоне этих обвинений актера уволили из сериала "Уравнитель". Исполнительницы главных ролей в легендарном американском сериале "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристен Дэвис выступили с совместным заявлением в поддержку предполагаемых жертв.
Кадр из фильма Секс в большом городе-2
21 декабря, 10:12Шоубиз
Криса Нота уволили из сериала после обвинений в сексуальном насилии
 
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