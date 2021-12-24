https://ria.ru/20211224/dolschiki-1765346804.html

Почти три тысячи липецких дольщиков восстановят в правах до конца года

Почти три тысячи липецких дольщиков восстановят в правах до конца года - РИА Новости, 24.12.2021

Почти три тысячи липецких дольщиков восстановят в правах до конца года

В Липецке закончилось строительство еще двух домов, включенных в Единый реестр проблемных объектов. До конца года в правах на жилье будут восстановлены 2882... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T15:12

2021-12-24T15:12

2021-12-24T15:12

липецкая область

липецк

жилье

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. В Липецке закончилось строительство еще двух домов, включенных в Единый реестр проблемных объектов. До конца года в правах на жилье будут восстановлены 2882 дольщика, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что ключи от квартир в 23-этажном в четверг, 23 декабря получили 26 семей. Новоселы второго дома ключи получат 30 декабря. Ждать этого события людям пришлось шесть лет.Строительство, которое начали недобросовестные компании в 2015-2016 годах, не продвинулись дальше вырытых котлованов. В 2019 году, благодаря действиям региональных властей, дома внесли в Единый реестр проблемных объектов. Права и обязанности горе – строителей были переданы другим компаниям, которым пришлось возводить здания практически с нуля."За последние несколько лет в Липецке ввели в эксплуатацию больше 20 долгостроев. Все проблемные дома будут достроены", - заявил Артамонов.Жилые здания уже приняли представители ведомственных управлений.Он добавил, что отделка во всех квартирах финишная. Новым жильцам предстоит только сделать ремонт по своему дизайну.

https://ria.ru/20211223/detsad-1765115505.html

липецк

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липецк, жилье, игорь артамонов