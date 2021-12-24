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Липецкая область
https://ria.ru/20211224/dolschiki-1765346804.html
Почти три тысячи липецких дольщиков восстановят в правах до конца года
Почти три тысячи липецких дольщиков восстановят в правах до конца года - РИА Новости, 24.12.2021
Почти три тысячи липецких дольщиков восстановят в правах до конца года
В Липецке закончилось строительство еще двух домов, включенных в Единый реестр проблемных объектов. До конца года в правах на жилье будут восстановлены 2882... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:12
2021-12-24T15:12
липецкая область
липецк
жилье
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. В Липецке закончилось строительство еще двух домов, включенных в Единый реестр проблемных объектов. До конца года в правах на жилье будут восстановлены 2882 дольщика, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что ключи от квартир в 23-этажном в четверг, 23 декабря получили 26 семей. Новоселы второго дома ключи получат 30 декабря. Ждать этого события людям пришлось шесть лет.Строительство, которое начали недобросовестные компании в 2015-2016 годах, не продвинулись дальше вырытых котлованов. В 2019 году, благодаря действиям региональных властей, дома внесли в Единый реестр проблемных объектов. Права и обязанности горе – строителей были переданы другим компаниям, которым пришлось возводить здания практически с нуля."За последние несколько лет в Липецке ввели в эксплуатацию больше 20 долгостроев. Все проблемные дома будут достроены", - заявил Артамонов.Жилые здания уже приняли представители ведомственных управлений.Он добавил, что отделка во всех квартирах финишная. Новым жильцам предстоит только сделать ремонт по своему дизайну.
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липецк, жилье, игорь артамонов
15:12 24.12.2021
 

Почти три тысячи липецких дольщиков восстановят в правах до конца года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУлица Фрунзе в Липецке
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЛИПЕЦК, 24 дек – РИА Новости. В Липецке закончилось строительство еще двух домов, включенных в Единый реестр проблемных объектов. До конца года в правах на жилье будут восстановлены 2882 дольщика, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что ключи от квартир в 23-этажном в четверг, 23 декабря получили 26 семей. Новоселы второго дома ключи получат 30 декабря. Ждать этого события людям пришлось шесть лет.
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Строительство, которое начали недобросовестные компании в 2015-2016 годах, не продвинулись дальше вырытых котлованов. В 2019 году, благодаря действиям региональных властей, дома внесли в Единый реестр проблемных объектов. Права и обязанности горе – строителей были переданы другим компаниям, которым пришлось возводить здания практически с нуля.
"За последние несколько лет в Липецке ввели в эксплуатацию больше 20 долгостроев. Все проблемные дома будут достроены", - заявил Артамонов.
Жилые здания уже приняли представители ведомственных управлений.
"Получились очень современныеи теплые дома, где застройщик за свой счет улучшил планировку квартир и продумал многие детали. Так, во всех квартирах появились остекленные панорамные окна с подведенным отоплением и усиленными стеклопакетами, - сказал главный архитектор Липецкой области Антон Болгов.
Он добавил, что отделка во всех квартирах финишная. Новым жильцам предстоит только сделать ремонт по своему дизайну.
 
Липецкая областьЛипецкЖильеИгорь Артамонов
 
 
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