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Путин назвал рост реальных доходов россиян ключевым вопросом
Путин назвал рост реальных доходов россиян ключевым вопросом - РИА Новости, 24.12.2021
Путин назвал рост реальных доходов россиян ключевым вопросом
Экономический рост нужен не как самоцель - он должен вести к повышению реальных доходов людей, этот вопрос ключевой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:52
2021-12-24T14:52
2021-12-24T15:01
общество
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Экономический рост нужен не как самоцель - он должен вести к повышению реальных доходов людей, этот вопрос ключевой, заявил президент России Владимир Путин."Экономический рост, конечно же, нужен не сам по себе, не как самоцель, он должен создавать новые рабочие места, формировать современную среду для жизни по всей территории страны в наших городах и поселках, вести к повышению доходов людей, российских семей. Вопрос повышения реальных доходов граждан ключевой", - сказал Путин на встрече с членами правительства.
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общество, владимир путин
14:52 24.12.2021 (обновлено: 15:01 24.12.2021)
Путин назвал рост реальных доходов россиян ключевым вопросом
Президент Путин назвал рост реальных доходов россиян ключевым вопросом