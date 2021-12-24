https://ria.ru/20211224/dokhody-1765282018.html

Белоусов назвал факторы, влияющие на рост реальных доходов населения

Белоусов назвал факторы, влияющие на рост реальных доходов населения - РИА Новости, 24.12.2021

Белоусов назвал факторы, влияющие на рост реальных доходов населения

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал от каких факторов зависит рост реальных доходов населения в России: динамика реальной заработной платы,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:41

2021-12-24T10:41

2021-12-24T10:41

общество

владимир путин

андрей белоусов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал от каких факторов зависит рост реальных доходов населения в России: динамика реальной заработной платы, теневая занятость и постепенное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).Накануне президент России Владимир Путин сказал, что реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут по итогам 2021 года на 3,5%.Белоусов в интервью Forbes отметил, что по уровню реальных доходов Россия останется "примерно на уровне 2019 года из-за провала в 2020 (на 2,8%). "Формально рост доходов населения зависит от трех групп факторов. Первая — это динамика реальной заработной платы. Здесь у нас есть проблемы, которые связаны в основном с бюджетниками", - сказал Белоусов изданию.Он отметил, что президент РФ держит этот вопрос на контроле и проводил недавно встречу с правительством на тему выполнения указа о том, что средняя зарплата бюджетников должна быть не ниже средней зарплаты по экономике регионов. Ко второй группе факторов Белоусов отнес теневые зарплаты. "Сейчас эта проблема сконцентрирована в основном в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП), где занято более 20 миллионов человек", - указал он.Первый вице-премьер рассказал, что в первую волну пандемии коронавируса, когда кабмин занимался сохранением рабочих мест в пострадавших отраслях, был подробно проанализирован этот сектор. "Обнаружили целые отрасли, где вообще не было занятых. Все сотрудники оформлялись через гражданско-правовые договоры с ИП. Мы запустили эксперимент в ресторанах по обнулению НДС в обмен на "обеление", - напомнил он. Белоусов также обратил внимание на большое количество отчетности индивидуальных предпринимателей, и с этим правительство пытается бизнесу помочь."Третий инструмент — постепенное повышение МРОТ. И четвертый — "социальное казначейство", переход от категорийной поддержки к адресной социальной поддержке", - заключил он.

https://ria.ru/20211220/gosduma-1764580087.html

https://ria.ru/20211203/bednost-1762110612.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, андрей белоусов, россия