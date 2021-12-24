Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/dokhody-1765282018.html
Белоусов назвал факторы, влияющие на рост реальных доходов населения
Белоусов назвал факторы, влияющие на рост реальных доходов населения - РИА Новости, 24.12.2021
Белоусов назвал факторы, влияющие на рост реальных доходов населения
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал от каких факторов зависит рост реальных доходов населения в России: динамика реальной заработной платы,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:41
2021-12-24T10:41
общество
владимир путин
андрей белоусов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал от каких факторов зависит рост реальных доходов населения в России: динамика реальной заработной платы, теневая занятость и постепенное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).Накануне президент России Владимир Путин сказал, что реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут по итогам 2021 года на 3,5%.Белоусов в интервью Forbes отметил, что по уровню реальных доходов Россия останется "примерно на уровне 2019 года из-за провала в 2020 (на 2,8%). "Формально рост доходов населения зависит от трех групп факторов. Первая — это динамика реальной заработной платы. Здесь у нас есть проблемы, которые связаны в основном с бюджетниками", - сказал Белоусов изданию.Он отметил, что президент РФ держит этот вопрос на контроле и проводил недавно встречу с правительством на тему выполнения указа о том, что средняя зарплата бюджетников должна быть не ниже средней зарплаты по экономике регионов. Ко второй группе факторов Белоусов отнес теневые зарплаты. "Сейчас эта проблема сконцентрирована в основном в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП), где занято более 20 миллионов человек", - указал он.Первый вице-премьер рассказал, что в первую волну пандемии коронавируса, когда кабмин занимался сохранением рабочих мест в пострадавших отраслях, был подробно проанализирован этот сектор. "Обнаружили целые отрасли, где вообще не было занятых. Все сотрудники оформлялись через гражданско-правовые договоры с ИП. Мы запустили эксперимент в ресторанах по обнулению НДС в обмен на "обеление", - напомнил он. Белоусов также обратил внимание на большое количество отчетности индивидуальных предпринимателей, и с этим правительство пытается бизнесу помочь."Третий инструмент — постепенное повышение МРОТ. И четвертый — "социальное казначейство", переход от категорийной поддержки к адресной социальной поддержке", - заключил он.
https://ria.ru/20211220/gosduma-1764580087.html
https://ria.ru/20211203/bednost-1762110612.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, андрей белоусов, россия
10:41 24.12.2021
 
Белоусов назвал факторы, влияющие на рост реальных доходов населения

Первый вице-премьер Белоусов: рост доходов населения зависит от трех групп факторов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов рассказал от каких факторов зависит рост реальных доходов населения в России: динамика реальной заработной платы, теневая занятость и постепенное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Накануне президент России Владимир Путин сказал, что реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут по итогам 2021 года на 3,5%.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 16:46
В Госдуму внесли законопроект о базовом доходе для членов семьи с детьми
Белоусов в интервью Forbes отметил, что по уровню реальных доходов Россия останется "примерно на уровне 2019 года из-за провала в 2020 (на 2,8%). "Формально рост доходов населения зависит от трех групп факторов. Первая — это динамика реальной заработной платы. Здесь у нас есть проблемы, которые связаны в основном с бюджетниками", - сказал Белоусов изданию.
Он отметил, что президент РФ держит этот вопрос на контроле и проводил недавно встречу с правительством на тему выполнения указа о том, что средняя зарплата бюджетников должна быть не ниже средней зарплаты по экономике регионов. Ко второй группе факторов Белоусов отнес теневые зарплаты. "Сейчас эта проблема сконцентрирована в основном в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП), где занято более 20 миллионов человек", - указал он.
Первый вице-премьер рассказал, что в первую волну пандемии коронавируса, когда кабмин занимался сохранением рабочих мест в пострадавших отраслях, был подробно проанализирован этот сектор. "Обнаружили целые отрасли, где вообще не было занятых. Все сотрудники оформлялись через гражданско-правовые договоры с ИП. Мы запустили эксперимент в ресторанах по обнулению НДС в обмен на "обеление", - напомнил он. Белоусов также обратил внимание на большое количество отчетности индивидуальных предпринимателей, и с этим правительство пытается бизнесу помочь.
"Третий инструмент — постепенное повышение МРОТ. И четвертый — "социальное казначейство", переход от категорийной поддержки к адресной социальной поддержке", - заключил он.
Мужчина идет по Покровскому бульвару в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 20:42
Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности
 
ОбществоВладимир ПутинАндрей БелоусовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался созвониться с Путиным
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
Лента новостейМолния
В Киеве рассказали, как Зеленский неудачно пытался созвониться с ПутинымСМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства