https://ria.ru/20211224/dizel-1765364780.html
В ФАС ожидают снижения биржевых цен на дизельное топливо
В ФАС ожидают снижения биржевых цен на дизельное топливо - РИА Новости, 24.12.2021
В ФАС ожидают снижения биржевых цен на дизельное топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что наступает пик роста биржевых цен на зимнее дизельное топливо, теперь ожидает их снижения, сообщил глава РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T16:26
2021-12-24T16:26
2021-12-24T19:00
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
спбмтсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155665/61/1556656189_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bbdecb5c9b242e1d7402f185d50e6b3b.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что наступает пик роста биржевых цен на зимнее дизельное топливо, теперь ожидает их снижения, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский."Я думаю, что мы пик (роста биржевых цен - ред.) проходим, всегда эта ситуация сезонная. Ожидаем снижения цен. Каких-то признаков нарушения антимонопольного законодательства здесь мы не находим", - сказал он на пресс-конференции.Он также сообщил, что "можно отметить определенный недостаток объемов производства", комментируя вопрос о том, есть ли дефицит зимнего дизельного топлива из-за ухода с рынка суррогатов. Однако, по его словам, вряд ли этот фактор можно назвать основным для роста цен.Цена зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла на 0,9% и достигла стоимости в 64 790 рублей за тонну. Таким образом, его стоимость бьет рекорды уже семь торговых сессий подряд.
https://ria.ru/20211111/dizel-1758669722.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155665/61/1556656189_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_f1f4b71cc9889f16bbb64d37f035a396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, спбмтсб
16:26 24.12.2021 (обновлено: 19:00 24.12.2021)
В ФАС ожидают снижения биржевых цен на дизельное топливо
Глава ФАС ожидает снижения биржевых цен на дизельное топливо