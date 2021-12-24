https://ria.ru/20211224/dizel-1765364780.html

В ФАС ожидают снижения биржевых цен на дизельное топливо

В ФАС ожидают снижения биржевых цен на дизельное топливо - РИА Новости, 24.12.2021

В ФАС ожидают снижения биржевых цен на дизельное топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что наступает пик роста биржевых цен на зимнее дизельное топливо, теперь ожидает их снижения, сообщил глава РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T16:26

2021-12-24T16:26

2021-12-24T19:00

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

россия

спбмтсб

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что наступает пик роста биржевых цен на зимнее дизельное топливо, теперь ожидает их снижения, сообщил глава ведомства Максим Шаскольский."Я думаю, что мы пик (роста биржевых цен - ред.) проходим, всегда эта ситуация сезонная. Ожидаем снижения цен. Каких-то признаков нарушения антимонопольного законодательства здесь мы не находим", - сказал он на пресс-конференции.Он также сообщил, что "можно отметить определенный недостаток объемов производства", комментируя вопрос о том, есть ли дефицит зимнего дизельного топлива из-за ухода с рынка суррогатов. Однако, по его словам, вряд ли этот фактор можно назвать основным для роста цен.Цена зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу выросла на 0,9% и достигла стоимости в 64 790 рублей за тонну. Таким образом, его стоимость бьет рекорды уже семь торговых сессий подряд.

https://ria.ru/20211111/dizel-1758669722.html

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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, спбмтсб