https://ria.ru/20211224/disney-1765286217.html
Disney назвал самые популярные мультфильмы за десять лет вещания в России
Disney назвал самые популярные мультфильмы за десять лет вещания в России - РИА Новости, 24.12.2021
Disney назвал самые популярные мультфильмы за десять лет вещания в России
Телеканал Disney назвал самые популярные анимационные проекты, которые собрали наибольшее количество зрителей за десять лет вещания в России, сообщили в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:29
2021-12-24T11:29
2021-12-24T11:29
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал Disney назвал самые популярные анимационные проекты, которые собрали наибольшее количество зрителей за десять лет вещания в России, сообщили в пресс-службе канала. Главным фаворитом стал мультфильм "Холодное сердце" (2013). За прошедшие годы картину о сестрах Анне и Эльзе транслировали 40 раз. В десятку самых популярных проектов вошли "Рапунцель: Запутанная история", "Моана", "Храбрая сердцем", "Красавица и Чудовище", "Рататуй" и "Корпорация монстров". Среди анимационных сериалов для подростков лидером стал "Сорвиголова Кик Бутовски". Он выходил на канале Disney с самого начала вещания в России. Вторая позиция у шоу "Финес и Ферб", третья — у мультсериала "7 гномов", а четвертая у "Леди Баг и Супер-Кот". Последний, кстати, стал одним из самых популярных зарубежных проектов в нашей стране за последние годы. Канал также составил отдельный рейтинг проектов для самых маленьких. В него попали "Детеныши джунглей", "Умелец Мэнни", "Маленькие Эйнштейны", "София Прекрасная", "Доктор Плюшева" и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, россия, walt disney animation studios
Disney назвал самые популярные мультфильмы за десять лет вещания в России
Телеканал Disney назвал самые популярные мультфильмы за десять лет вещания в России
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Телеканал Disney назвал самые популярные анимационные проекты, которые собрали наибольшее количество зрителей за десять лет вещания в России, сообщили в пресс-службе канала.
Главным фаворитом стал мультфильм "Холодное сердце" (2013). За прошедшие годы картину о сестрах Анне и Эльзе транслировали 40 раз.
"Совокупно он собрал наибольший средний рейтинг среди всей полнометражной анимации, выходившей в эфир телеканала", — говорится в сообщении.
В десятку самых популярных проектов вошли "Рапунцель: Запутанная история", "Моана", "Храбрая сердцем", "Красавица и Чудовище", "Рататуй" и "Корпорация монстров".
Среди анимационных сериалов для подростков лидером стал "Сорвиголова Кик Бутовски". Он выходил на канале Disney с самого начала вещания в России. Вторая позиция у шоу "Финес и Ферб", третья — у мультсериала "7 гномов", а четвертая у "Леди Баг и Супер-Кот". Последний, кстати, стал одним из самых популярных зарубежных проектов в нашей стране за последние годы.
Канал также составил отдельный рейтинг проектов для самых маленьких. В него попали "Детеныши джунглей", "Умелец Мэнни", "Маленькие Эйнштейны", "София Прекрасная", "Доктор Плюшева" и другие.