https://ria.ru/20211224/diplomatiya-1765265479.html
Проводимая США политика создает токсичную атмосферу, заявил Лавров
Проводимая США политика создает токсичную атмосферу, заявил Лавров - РИА Новости, 24.12.2021
Проводимая США политика создает токсичную атмосферу, заявил Лавров
Проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного общения, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:09
2021-12-24T08:09
2021-12-24T08:15
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного общения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Говоря о российско-американских отношениях, замечу следующее. Во взаимодействии с Вашингтоном сложилась нездоровая обстановка. Накопилось немало "раздражителей". Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье"."Все это создает токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения", - заключил министр.
https://ria.ru/20211223/bezopasnost-1765246647.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (город), сергей лавров
08:09 24.12.2021 (обновлено: 08:15 24.12.2021)
Проводимая США политика создает токсичную атмосферу, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: проводимая США линия в отношении России создает токсичную атмосферу