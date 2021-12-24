https://ria.ru/20211224/diplomatiya-1765265479.html

Проводимая США политика создает токсичную атмосферу, заявил Лавров

Проводимая США политика создает токсичную атмосферу, заявил Лавров - РИА Новости, 24.12.2021

Проводимая США политика создает токсичную атмосферу, заявил Лавров

Проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного общения, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T08:09

2021-12-24T08:09

2021-12-24T08:15

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сша

россия

вашингтон (город)

сергей лавров

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного общения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Говоря о российско-американских отношениях, замечу следующее. Во взаимодействии с Вашингтоном сложилась нездоровая обстановка. Накопилось немало "раздражителей". Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье"."Все это создает токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения", - заключил министр.

https://ria.ru/20211223/bezopasnost-1765246647.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (город), сергей лавров