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Проводимая США политика создает токсичную атмосферу, заявил Лавров
Проводимая США политика создает токсичную атмосферу, заявил Лавров - РИА Новости, 24.12.2021
Проводимая США политика создает токсичную атмосферу, заявил Лавров
Проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного общения, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T08:09
2021-12-24T08:15
в мире
сша
россия
вашингтон (город)
сергей лавров
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного общения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Говоря о российско-американских отношениях, замечу следующее. Во взаимодействии с Вашингтоном сложилась нездоровая обстановка. Накопилось немало "раздражителей". Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье"."Все это создает токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения", - заключил министр.
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в мире, сша, россия, вашингтон (город), сергей лавров
08:09 24.12.2021 (обновлено: 08:15 24.12.2021)
 
Проводимая США политика создает токсичную атмосферу, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: проводимая США линия в отношении России создает токсичную атмосферу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Проводимая США недружественная линия в отношении России создаёт токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного общения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говоря о российско-американских отношениях, замечу следующее. Во взаимодействии с Вашингтоном сложилась нездоровая обстановка. Накопилось немало "раздражителей". Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги", - сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье".
"Все это создает токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения", - заключил министр.
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 22:52
Посол США оценил шансы добиться прогресса в отношениях с Россией
 
В миреСШАРоссияВашингтон (город)Сергей Лавров
 
 
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