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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20211224/diplomaticheskiy-1765314531.html
Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой
Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой - РИА Новости, 24.12.2021
Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой
Она может переиначить Пушкина и придумать свою поговорку, назвать "диковатым мероприятием" встречу европейских политиков, в ее лексиконе есть недипломатичное "дать в морду" и "свиное рыло". Но все это не мешает Марии Захаровой работать в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД 24 декабря отмечает день рождения.
2021-12-24T12:00
2021-12-24T12:57
как это по-русски
подкаст
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Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой
Она может переиначить Пушкина и придумать свою поговорку, назвать «диковатым мероприятием» встречу европейских политиков, в ее лексиконе есть недипломатичное «дать в морду» и «свиное рыло». Но все это не мешает Марии Захаровой работать в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД 24 декабря отмечает день рождения.
audio/mpeg
Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой
Она может переиначить Пушкина и придумать свою поговорку, назвать «диковатым мероприятием» встречу европейских политиков, в ее лексиконе есть недипломатичное «дать в морду» и «свиное рыло». Но все это не мешает Марии Захаровой работать в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД 24 декабря отмечает день рождения.
audio/mpeg
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60
подкаст, аудио
12:00 24.12.2021 (обновлено: 12:57 24.12.2021)
 

Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой

Как это по-русски
Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой
12:00
Читать ria.ru в
Она может переиначить Пушкина и придумать свою поговорку, назвать "диковатым мероприятием" встречу европейских политиков, в ее лексиконе есть недипломатичное "дать в морду" и "свиное рыло". Но все это не мешает Марии Захаровой работать в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД 24 декабря отмечает день рождения.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Елена Исайкина
Голоса эпизода: Дарья Дубинина и Наталия Шашина
Звукорежиссер Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскиПодкаст
 
 
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