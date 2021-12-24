https://ria.ru/20211224/diplomaticheskiy-1765314531.html

Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой

Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой - РИА Новости, 24.12.2021

Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой

Она может переиначить Пушкина и придумать свою поговорку, назвать "диковатым мероприятием" встречу европейских политиков, в ее лексиконе есть недипломатичное "дать в морду" и "свиное рыло". Но все это не мешает Марии Захаровой работать в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД 24 декабря отмечает день рождения.

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как это по-русски

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Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой Она может переиначить Пушкина и придумать свою поговорку, назвать «диковатым мероприятием» встречу европейских политиков, в ее лексиконе есть недипломатичное «дать в морду» и «свиное рыло». Но все это не мешает Марии Захаровой работать в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД 24 декабря отмечает день рождения. audio/mpeg

Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой Она может переиначить Пушкина и придумать свою поговорку, назвать «диковатым мероприятием» встречу европейских политиков, в ее лексиконе есть недипломатичное «дать в морду» и «свиное рыло». Но все это не мешает Марии Захаровой работать в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД 24 декабря отмечает день рождения. audio/mpeg

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