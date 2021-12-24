https://ria.ru/20211224/diplomaticheskiy-1765314531.html
Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой
Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой - РИА Новости, 24.12.2021
Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой
Она может переиначить Пушкина и придумать свою поговорку, назвать "диковатым мероприятием" встречу европейских политиков, в ее лексиконе есть недипломатичное "дать в морду" и "свиное рыло". Но все это не мешает Марии Захаровой работать в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД 24 декабря отмечает день рождения.
2021-12-24T12:00
2021-12-24T12:00
2021-12-24T12:57
как это по-русски
подкаст
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Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой
Она может переиначить Пушкина и придумать свою поговорку, назвать «диковатым мероприятием» встречу европейских политиков, в ее лексиконе есть недипломатичное «дать в морду» и «свиное рыло». Но все это не мешает Марии Захаровой работать в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД 24 декабря отмечает день рождения.
audio/mpeg
Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой
Она может переиначить Пушкина и придумать свою поговорку, назвать «диковатым мероприятием» встречу европейских политиков, в ее лексиконе есть недипломатичное «дать в морду» и «свиное рыло». Но все это не мешает Марии Захаровой работать в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД 24 декабря отмечает день рождения.
audio/mpeg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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подкаст, аудио
12:00 24.12.2021 (обновлено: 12:57 24.12.2021)
Язык без правил. Русский дипломатический Марии Захаровой
Она может переиначить Пушкина и придумать свою поговорку, назвать "диковатым мероприятием" встречу европейских политиков, в ее лексиконе есть недипломатичное "дать в морду" и "свиное рыло". Но все это не мешает Марии Захаровой работать в министерстве иностранных дел. Официальный представитель МИД 24 декабря отмечает день рождения.