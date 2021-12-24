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В Удмуртии проверят сообщения о жестоком обращении с детьми в семье

В Удмуртии проверят сообщения о жестоком обращении с детьми в семье - РИА Новости, 24.12.2021

В Удмуртии проверят сообщения о жестоком обращении с детьми в семье

Следственные органы Удмуртии проверяют информацию о жестоком обращении с маленькими детьми в семье из города Сарапула, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:58

2021-12-24T10:58

2021-12-24T10:58

происшествия

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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УФА, 24 дек - РИА Новости. Следственные органы Удмуртии проверяют информацию о жестоком обращении с маленькими детьми в семье из города Сарапула, сообщает СУСК РФ по региону."Следственными органами СК России по Удмуртии организована доследственная проверка после выхода в эфир на федеральном телеканале сюжета с информацией о жестоком обращении с малолетними детьми в семье, проживающей в Сарапуле", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по данным проверки, житель города допускал факты жестокого обращения со своими малолетними внуками и племянниками."В рамках доследственной проверки следователи приступили к выполнению комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам чего будет принято процессуальное решение", - добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20211118/vrach-1759574812.html

сарапул

удмуртская республика (удмуртия)

россия

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происшествия, сарапул, удмуртская республика (удмуртия), следственный комитет россии (ск рф), россия