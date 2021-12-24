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В епархии уточнили, когда рассмотрят дело о лишении Стремского сана
В епархии уточнили, когда рассмотрят дело о лишении Стремского сана - РИА Новости, 24.12.2021
В епархии уточнили, когда рассмотрят дело о лишении Стремского сана
Церковный суд рассмотрит вопрос о лишении сана запрещенного в священнослужении Николая Стремского после вступления в силу приговора государственного суда по... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T20:46
2021-12-24T20:46
2021-12-24T20:46
религия
оренбургская область
русская православная церковь
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УФА, 24 дек - РИА Новости. Церковный суд рассмотрит вопрос о лишении сана запрещенного в священнослужении Николая Стремского после вступления в силу приговора государственного суда по делу о насилии над детьми, сообщает епархия Оренбургской области.Ранее сообщалось, что Саракташский районный суд в Оренбургской области признал виновным священника Николая Стремского в насилии над 11 детьми и приговорил его к 21 году лишения свободы."Оренбургская епархия сообщает, что дело запрещенного в священнослужении протоиерея Николая Стремского передано в епархиальный церковный суд. После вступления в законную силу приговора государственного суда будет инициирован вопрос об извержении его из сана", - говорится в сообщении епархии.В сентябре 2019 года Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. Потерпевшими по делу значились 11 детей.
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РИА Новости
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оренбургская область, русская православная церковь
УФА, 24 дек - РИА Новости.
Церковный суд рассмотрит вопрос о лишении сана запрещенного в священнослужении Николая Стремского после вступления в силу приговора государственного суда по делу о насилии над детьми, сообщает епархия Оренбургской области
.
Ранее сообщалось, что Саракташский районный суд в Оренбургской области признал виновным священника Николая Стремского в насилии над 11 детьми и приговорил его к 21 году лишения свободы.
"Оренбургская епархия сообщает, что дело запрещенного в священнослужении протоиерея Николая Стремского передано в епархиальный церковный суд. После вступления в законную силу приговора государственного суда будет инициирован вопрос об извержении его из сана", - говорится в сообщении епархии.
В сентябре 2019 года Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. Потерпевшими по делу значились 11 детей.