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Предоставляющая жилье для военных США компания искажала отчеты ради бонусов

Предоставляющая жилье для военных США компания искажала отчеты ради бонусов - РИА Новости, 24.12.2021

Предоставляющая жилье для военных США компания искажала отчеты ради бонусов

Компания, обслуживающая жилье минобороны США, согласилась заплатить штраф в 65 миллионов долларов за то, что искажала отчеты о своей деятельности ради получения РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T06:02

2021-12-24T06:02

2021-12-24T06:02

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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Компания, обслуживающая жилье минобороны США, согласилась заплатить штраф в 65 миллионов долларов за то, что искажала отчеты о своей деятельности ради получения бонусов, сообщает минюст.Там отмечается, что компания по условиям соглашения выплатит более 33,6 миллиона долларов в виде уголовных штрафов и более 31,8 миллиона долларов в качестве реституции военным США. Компании назначат трехлетний испытательный срок и привлекут независимого наблюдателя к оценке ее работы на такой же срок, говорится в сообщении.Компания управляет жильем для военных на 21 базе ВВС США, 16 армейских и 18 базах ВМС по всей стране, указывает минюст.Согласно судебным документам, примерно с 2013 по 2019 год сотрудники компании фальсифицировали информацию, так что запросы о бонусах содержали ложные данные о выполнении поставленных задач, хотя на самом деле компания не достигала нужных целей, говорится в сообщении. Компания фальсифицировала отзывы жильцов и манипулировала данными в программном обеспечении, пишет ведомство. В это же время не решались вопросы содержания и проблемы жильцов, отмечает минюст.Соглашение последовало за признанием вины руководством компании, два бывших менеджера ранее согласились, что совершили мошенничество, указывает минюст.

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в мире, сша, министерство обороны сша, ввс сша