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Предоставляющая жилье для военных США компания искажала отчеты ради бонусов
Предоставляющая жилье для военных США компания искажала отчеты ради бонусов - РИА Новости, 24.12.2021
Предоставляющая жилье для военных США компания искажала отчеты ради бонусов
Компания, обслуживающая жилье минобороны США, согласилась заплатить штраф в 65 миллионов долларов за то, что искажала отчеты о своей деятельности ради получения РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T06:02
2021-12-24T06:02
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Компания, обслуживающая жилье минобороны США, согласилась заплатить штраф в 65 миллионов долларов за то, что искажала отчеты о своей деятельности ради получения бонусов, сообщает минюст.Там отмечается, что компания по условиям соглашения выплатит более 33,6 миллиона долларов в виде уголовных штрафов и более 31,8 миллиона долларов в качестве реституции военным США. Компании назначат трехлетний испытательный срок и привлекут независимого наблюдателя к оценке ее работы на такой же срок, говорится в сообщении.Компания управляет жильем для военных на 21 базе ВВС США, 16 армейских и 18 базах ВМС по всей стране, указывает минюст.Согласно судебным документам, примерно с 2013 по 2019 год сотрудники компании фальсифицировали информацию, так что запросы о бонусах содержали ложные данные о выполнении поставленных задач, хотя на самом деле компания не достигала нужных целей, говорится в сообщении. Компания фальсифицировала отзывы жильцов и манипулировала данными в программном обеспечении, пишет ведомство. В это же время не решались вопросы содержания и проблемы жильцов, отмечает минюст.Соглашение последовало за признанием вины руководством компании, два бывших менеджера ранее согласились, что совершили мошенничество, указывает минюст.
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в мире, сша, министерство обороны сша, ввс сша
06:02 24.12.2021
 
Предоставляющая жилье для военных США компания искажала отчеты ради бонусов

Предоставляющая жилье для американских военных компания искажала отчеты ради бонусов

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Компания, обслуживающая жилье минобороны США, согласилась заплатить штраф в 65 миллионов долларов за то, что искажала отчеты о своей деятельности ради получения бонусов, сообщает минюст.
"Balfour Beatty Communities LLC (BBC), одна из крупнейших в стране компаний, предоставляющих жилье для служащих вооруженных сил США, признала вину в мошенничестве при получении бонусов путем предоставления ложной информации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Там отмечается, что компания по условиям соглашения выплатит более 33,6 миллиона долларов в виде уголовных штрафов и более 31,8 миллиона долларов в качестве реституции военным США. Компании назначат трехлетний испытательный срок и привлекут независимого наблюдателя к оценке ее работы на такой же срок, говорится в сообщении.
Компания управляет жильем для военных на 21 базе ВВС США, 16 армейских и 18 базах ВМС по всей стране, указывает минюст.
Согласно судебным документам, примерно с 2013 по 2019 год сотрудники компании фальсифицировали информацию, так что запросы о бонусах содержали ложные данные о выполнении поставленных задач, хотя на самом деле компания не достигала нужных целей, говорится в сообщении. Компания фальсифицировала отзывы жильцов и манипулировала данными в программном обеспечении, пишет ведомство. В это же время не решались вопросы содержания и проблемы жильцов, отмечает минюст.
Соглашение последовало за признанием вины руководством компании, два бывших менеджера ранее согласились, что совершили мошенничество, указывает минюст.
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