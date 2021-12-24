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Средства на открытие бизнеса в этом году получили около 400 жителей МО

Средства на открытие бизнеса в этом году получили около 400 жителей МО - РИА Новости, 24.12.2021

Средства на открытие бизнеса в этом году получили около 400 жителей МО

В 2021 году около 400 жителей Московской области получили средства на открытие личного бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T19:12

2021-12-24T19:12

2021-12-24T19:12

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В 2021 году около 400 жителей Московской области получили средства на открытие личного бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360"."Многие воплотили свои мечты в реальность, обратившись в наши центры занятости, где активно реализуются программы содействия самозанятости", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.Она подчеркнула, что начать свое дело могут все жители Подмосковья в возрасте от 18 лет. Обратиться за получением средств можно в центры занятости. Сотрудники организаций помогают также составить бизнес-план.Также можно получить консультацию по вопросу регистрации своего дела.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)