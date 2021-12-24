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Средства на открытие бизнеса в этом году получили около 400 жителей МО
Средства на открытие бизнеса в этом году получили около 400 жителей МО - РИА Новости, 24.12.2021
Средства на открытие бизнеса в этом году получили около 400 жителей МО
В 2021 году около 400 жителей Московской области получили средства на открытие личного бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T19:12
2021-12-24T19:12
2021-12-24T19:12
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В 2021 году около 400 жителей Московской области получили средства на открытие личного бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360"."Многие воплотили свои мечты в реальность, обратившись в наши центры занятости, где активно реализуются программы содействия самозанятости", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.Она подчеркнула, что начать свое дело могут все жители Подмосковья в возрасте от 18 лет. Обратиться за получением средств можно в центры занятости. Сотрудники организаций помогают также составить бизнес-план.Также можно получить консультацию по вопросу регистрации своего дела.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости.
В 2021 году около 400 жителей Московской области получили средства на открытие личного бизнеса. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Многие воплотили свои мечты в реальность, обратившись в наши центры занятости, где активно реализуются программы содействия самозанятости", – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.
Она подчеркнула, что начать свое дело могут все жители Подмосковья в возрасте от 18 лет. Обратиться за получением средств можно в центры занятости. Сотрудники организаций помогают также составить бизнес-план.
"Помимо субсидии, размер которой 145 тысяч рублей, центры занятости помогают составить бизнес-план", — отметила Каклюгина.
Также можно получить консультацию по вопросу регистрации своего дела.