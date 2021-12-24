Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/bilety-1765331131.html
В ГУМе открылся билетный киоск Театра Олега Табакова
В ГУМе открылся билетный киоск Театра Олега Табакова - РИА Новости, 24.12.2021
В ГУМе открылся билетный киоск Театра Олега Табакова
У многочисленных посетителей ГУМа теперь появится возможность узнать у профессионального консультанта в красочно оформленном фирменном киоске Театра Олега... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:59
2021-12-24T13:59
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148636/59/1486365904_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_812f4a739a075a29d49d88938c90521a.jpg
МОСКВА, 24 дек - Пресс-служба ГУМ. У многочисленных посетителей ГУМа теперь появится возможность узнать у профессионального консультанта в красочно оформленном фирменном киоске Театра Олега Табакова об идущих спектаклях, премьерах, получить ответ на вопросы по приобретению билетов.В церемонии открытия прияли участие Председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.Михаил Куснирович:"Я очень рад, что сегодня здесь открыт этот прекрасный киоск Театра Олега Табакова. Мы уже привыкли за время пандемии покупать все по интернету, даже можно посмотреть спектакль по интернету, но это все не то. Ничто не заменит человеческое общение! Приходите в театр сами, покупайте билеты сами, делайте это "живьем"!Владимир Машков:"ГУМ – не просто магазин для нас всех. Это место с уникальной творческой историей. Здесь снимались великие фильмы, на том мостике, прямо напротив нашего киоска, стояла Нонна Викторовна Мордюкова в фильме "Мама", здесь проходят выставки, концерты, спектакли… Это уникальное явление – ГУМ. Мы очень рады стать частью "семьи"! Могут сказать, зачем нам сейчас киоски, в наше время? Но подойдите сюда! Вам здесь дадут индивидуальную консультацию по спектаклям, ответят на вопросы, обязательно помогут в выборе! Общение – бесценно!"Владимир Машков поздравил Михаила Куснировича с наступающим Новым годом, подарив модель ГУМа с подсветкой, фонтаном и черешневыми деревьями, изготовленный в мастерских Театра Олега Табакова.В заключение Михаил Куснирович и Владимир Машков поздравили с наступающим Новым годом москвичей, пожелали всем здоровья, выразив надежду, что в новом году будет одержана победа над вирусом.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148636/59/1486365904_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7d061d0c685b9fbad2151359695ffcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
13:59 24.12.2021
 

В ГУМе открылся билетный киоск Театра Олега Табакова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВетошный переулок в Москве
Ветошный переулок в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - Пресс-служба ГУМ. У многочисленных посетителей ГУМа теперь появится возможность узнать у профессионального консультанта в красочно оформленном фирменном киоске Театра Олега Табакова об идущих спектаклях, премьерах, получить ответ на вопросы по приобретению билетов.
В церемонии открытия прияли участие Председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.
Михаил Куснирович:
"Я очень рад, что сегодня здесь открыт этот прекрасный киоск Театра Олега Табакова. Мы уже привыкли за время пандемии покупать все по интернету, даже можно посмотреть спектакль по интернету, но это все не то. Ничто не заменит человеческое общение! Приходите в театр сами, покупайте билеты сами, делайте это "живьем"!
Владимир Машков:
"ГУМ – не просто магазин для нас всех. Это место с уникальной творческой историей. Здесь снимались великие фильмы, на том мостике, прямо напротив нашего киоска, стояла Нонна Викторовна Мордюкова в фильме "Мама", здесь проходят выставки, концерты, спектакли… Это уникальное явление – ГУМ. Мы очень рады стать частью "семьи"! Могут сказать, зачем нам сейчас киоски, в наше время? Но подойдите сюда! Вам здесь дадут индивидуальную консультацию по спектаклям, ответят на вопросы, обязательно помогут в выборе! Общение – бесценно!"
Владимир Машков поздравил Михаила Куснировича с наступающим Новым годом, подарив модель ГУМа с подсветкой, фонтаном и черешневыми деревьями, изготовленный в мастерских Театра Олега Табакова.
В заключение Михаил Куснирович и Владимир Машков поздравили с наступающим Новым годом москвичей, пожелали всем здоровья, выразив надежду, что в новом году будет одержана победа над вирусом.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
22:48ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян
Лента новостейМолния
СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйстваЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян