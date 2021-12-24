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В ГУМе открылся билетный киоск Театра Олега Табакова

В ГУМе открылся билетный киоск Театра Олега Табакова - РИА Новости, 24.12.2021

В ГУМе открылся билетный киоск Театра Олега Табакова

У многочисленных посетителей ГУМа теперь появится возможность узнать у профессионального консультанта в красочно оформленном фирменном киоске Театра Олега... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:59

2021-12-24T13:59

2021-12-24T13:59

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МОСКВА, 24 дек - Пресс-служба ГУМ. У многочисленных посетителей ГУМа теперь появится возможность узнать у профессионального консультанта в красочно оформленном фирменном киоске Театра Олега Табакова об идущих спектаклях, премьерах, получить ответ на вопросы по приобретению билетов.В церемонии открытия прияли участие Председатель совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.Михаил Куснирович:"Я очень рад, что сегодня здесь открыт этот прекрасный киоск Театра Олега Табакова. Мы уже привыкли за время пандемии покупать все по интернету, даже можно посмотреть спектакль по интернету, но это все не то. Ничто не заменит человеческое общение! Приходите в театр сами, покупайте билеты сами, делайте это "живьем"!Владимир Машков:"ГУМ – не просто магазин для нас всех. Это место с уникальной творческой историей. Здесь снимались великие фильмы, на том мостике, прямо напротив нашего киоска, стояла Нонна Викторовна Мордюкова в фильме "Мама", здесь проходят выставки, концерты, спектакли… Это уникальное явление – ГУМ. Мы очень рады стать частью "семьи"! Могут сказать, зачем нам сейчас киоски, в наше время? Но подойдите сюда! Вам здесь дадут индивидуальную консультацию по спектаклям, ответят на вопросы, обязательно помогут в выборе! Общение – бесценно!"Владимир Машков поздравил Михаила Куснировича с наступающим Новым годом, подарив модель ГУМа с подсветкой, фонтаном и черешневыми деревьями, изготовленный в мастерских Театра Олега Табакова.В заключение Михаил Куснирович и Владимир Машков поздравили с наступающим Новым годом москвичей, пожелали всем здоровья, выразив надежду, что в новом году будет одержана победа над вирусом.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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