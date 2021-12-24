https://ria.ru/20211224/bezopasnost-1765315422.html

Россия пока не получила реакции на предложения по гарантиям безопасности

Россия пока не получила реакции на предложения по гарантиям безопасности - РИА Новости, 24.12.2021

Россия пока не получила реакции на предложения по гарантиям безопасности

Россия пока не получала ответную реакцию от стран НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:02

2021-12-24T13:02

2021-12-24T13:02

политика

безопасность

сша

дмитрий песков

нато

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия пока не получала ответную реакцию от стран НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока фидбэка нет, пока об этом рано говорить", - сказал Песков в пятницу.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211223/peregovory-1765115634.html

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политика, безопасность, сша, дмитрий песков, нато, россия