12:26 24.12.2021 (обновлено: 12:27 24.12.2021)
В Эстонии выступили против обсуждения предложений России по безопасности
Президент Эстонии Карис выступил против обсуждения российских предложений по безопасности
© AP Photo / Raul MeeПрезидент Эстонии Алар Карис
© AP Photo / Raul Mee
ХЕЛЬСИНКИ, 24 дек - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что об обсуждении требований России о гарантиях безопасности не может быть и речи.
"С требованиями России все просто. Их нужно отложить в сторону и выступить со своими мыслям. Если мы начнем их обсуждать, то я думаю, у нас будет проблема. В итоге в определенный момент отношения с Россией все же должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но о том, чтобы обсуждать эти пункты, думаю, не может быть и речи",- сказал Карис в интервью Эстонскому телевидению, которое было опубликовано в пятницу.
По его словам, в последние время почти каждый день из России идут очень сильные сигналы. "Это длинный список не пожеланий, а прямо-таки команд. Единственное оружие против этого - то, что западные страны, особенно страны НАТО, едины в этом отношении, и эта информация в кратчайшие сроки дойдет до всех сторон", - отметил президент.
Глава эстонского государства призвал не бояться Россию, а сдерживать ее. "Я думаю, что не надо никого бояться, но нужно заниматься сдерживанием. Мы должны идти в ногу с союзниками и не дать разобщить нас, что, по понятным причинам, является одной из целей сегодняшней России: поссорить нас между собой. Начать переговоры с каждым по отдельности и вдруг кто-то действительно начнет переговоры. Ничто не должно происходить за спиной у тех стран, о которых принимаются решения", - подчеркнул Карис.
Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.