https://ria.ru/20211224/bezopasnost-1765307987.html

В Эстонии выступили против обсуждения предложений России по безопасности

В Эстонии выступили против обсуждения предложений России по безопасности - РИА Новости, 24.12.2021

В Эстонии выступили против обсуждения предложений России по безопасности

Президент Эстонии Алар Карис считает, что об обсуждении требований России о гарантиях безопасности не может быть и речи. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:26

2021-12-24T12:26

2021-12-24T12:27

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 дек - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис считает, что об обсуждении требований России о гарантиях безопасности не может быть и речи."С требованиями России все просто. Их нужно отложить в сторону и выступить со своими мыслям. Если мы начнем их обсуждать, то я думаю, у нас будет проблема. В итоге в определенный момент отношения с Россией все же должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но о том, чтобы обсуждать эти пункты, думаю, не может быть и речи",- сказал Карис в интервью Эстонскому телевидению, которое было опубликовано в пятницу.По его словам, в последние время почти каждый день из России идут очень сильные сигналы. "Это длинный список не пожеланий, а прямо-таки команд. Единственное оружие против этого - то, что западные страны, особенно страны НАТО, едины в этом отношении, и эта информация в кратчайшие сроки дойдет до всех сторон", - отметил президент.Глава эстонского государства призвал не бояться Россию, а сдерживать ее. "Я думаю, что не надо никого бояться, но нужно заниматься сдерживанием. Мы должны идти в ногу с союзниками и не дать разобщить нас, что, по понятным причинам, является одной из целей сегодняшней России: поссорить нас между собой. Начать переговоры с каждым по отдельности и вдруг кто-то действительно начнет переговоры. Ничто не должно происходить за спиной у тех стран, о которых принимаются решения", - подчеркнул Карис.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211224/peregovory-1765252031.html

https://ria.ru/20211223/putin-1765160362.html

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в мире, сша, европа, сергей рябков, нато, россия, алар карис