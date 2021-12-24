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Белорусская прокуратура запросила для россиянина Дудникова 11 лет колонии
Белорусская прокуратура запросила для россиянина Дудникова 11 лет колонии - РИА Новости, 24.12.2021
Белорусская прокуратура запросила для россиянина Дудникова 11 лет колонии
Белорусская прокуратура запросила для россиянина Егора Дудникова 11 лет колонии строгого режима, сообщила в пятницу РИА Новости мать Дудникова Юлия. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T13:23
2021-12-24T13:23
в мире
белоруссия
минск
генеральная прокуратура рф
александр лукашенко
кгб белоруссии
россия
егор дудников
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Белорусская прокуратура запросила для россиянина Егора Дудникова 11 лет колонии строгого режима, сообщила в пятницу РИА Новости мать Дудникова Юлия."(Прокуроры запросили для Егора - ред.) одиннадцать лет (колонии - ред.) строгого режима... Заседание было закрытым... Я собираюсь поехать на вынесение приговора", - сказала она.Минский городской суд огласит приговор россиянину Егору Дудникову 27 декабря.Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего Дудникова, обвиненного по статьям о разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии. Генпрокуратура Белоруссии в свою очередь сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении Дудникова. Россиянину по предъявленному обвинению могло грозить до 12 лет лишения свободы. Он был задержан в мае в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года.По данным следствия, россиянин "умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским". По версии следствия, Дудников озвучил и распространил не менее 55 аудиозаписей, содержание которых подпадает под вышеупомянутые статьи. Согласно доказательствам, полученным следователями, с помощью Telegram-чата Дудников совершал действия, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211223/prigovor-1765184754.html
https://ria.ru/20211122/belorussiya-1760133532.html
белоруссия
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в мире, белоруссия, минск, генеральная прокуратура рф, александр лукашенко, кгб белоруссии, россия, егор дудников
13:23 24.12.2021
 
Белорусская прокуратура запросила для россиянина Дудникова 11 лет колонии

Белорусская прокуратура запросила для россиянина Дудникова 11 лет колонии строгого режима

© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтактеЕгор Дудников
Егор Дудников - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : страница Егора Дудникова во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Белорусская прокуратура запросила для россиянина Егора Дудникова 11 лет колонии строгого режима, сообщила в пятницу РИА Новости мать Дудникова Юлия.
"(Прокуроры запросили для Егора - ред.) одиннадцать лет (колонии - ред.) строгого режима... Заседание было закрытым... Я собираюсь поехать на вынесение приговора", - сказала она.
Здание Минского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 17:05
Приговор россиянину Дудникову огласят в Минске 27 декабря
Минский городской суд огласит приговор россиянину Егору Дудникову 27 декабря.
Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего Дудникова, обвиненного по статьям о разжигании социальной вражды и призывах к действиям против нацбезопасности Белоруссии. Генпрокуратура Белоруссии в свою очередь сообщила, что направила в суд уголовное дело в отношении Дудникова. Россиянину по предъявленному обвинению могло грозить до 12 лет лишения свободы. Он был задержан в мае в Минске, куда переехал жить из РФ осенью 2019 года.
По данным следствия, россиянин "умышленно совершал действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с января 2021 года посредством Telegram-чата, признанного экстремистским". По версии следствия, Дудников озвучил и распространил не менее 55 аудиозаписей, содержание которых подпадает под вышеупомянутые статьи. Согласно доказательствам, полученным следователями, с помощью Telegram-чата Дудников совершал действия, "направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 11:35
Прокуратура Белоруссии передала в суд дело россиянина о разжигании вражды
 
В миреБелоруссияМинскГенеральная прокуратура РФАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииРоссияЕгор Дудников
 
 
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