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В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским
В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским - РИА Новости, 24.12.2021
В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским
Генеральная прокуратура Белоруссии признала экстремистским Telegram-канал бывшей радиоведущей, журналистки Татьяны Мартыновой "Хватит бояться! – Татьяна... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:05
2021-12-24T10:05
в мире
белоруссия
витебская область
александр лукашенко
кгб белоруссии
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МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии признала экстремистским Telegram-канал бывшей радиоведущей, журналистки Татьяны Мартыновой "Хватит бояться! – Татьяна Мартынова"."По заявлению прокурора Витебской области информационная продукция Telegram-канала "Хватит Бояться! - Татьяна Мартынова" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.Мартынова - блогер, бывшая радиоведущая, выступала с критикой президента Белоруссии Александра Лукашенко.Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности. В МВД ранее поясняли, что правоохранители не ставят перед собой цель установить личность каждого подписчика ресурсов, признанных экстремистским формированием, и привлечь его к уголовной ответственности как участникам экстремистского формирования – правоохранителей интересуют прежде всего создатели, администраторы и подписчики, которые активно содействовали работе и продвижению таких ресурсов.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20211223/zaderzhanie-1765049905.html
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в мире, белоруссия, витебская область, александр лукашенко, кгб белоруссии
10:05 24.12.2021
 
В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским

Генпрокуратура Белоруссии признала экстремистским Telegram-канал "Хватит бояться"

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкНочной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии признала экстремистским Telegram-канал бывшей радиоведущей, журналистки Татьяны Мартыновой "Хватит бояться! – Татьяна Мартынова".
"По заявлению прокурора Витебской области информационная продукция Telegram-канала "Хватит Бояться! - Татьяна Мартынова" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.
Милиция Белоруссии
Вчера, 10:31Протесты в Белоруссии
Жителя Белоруссии задержали за оскорбление Лукашенко и растление школьника
Мартынова - блогер, бывшая радиоведущая, выступала с критикой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности. В МВД ранее поясняли, что правоохранители не ставят перед собой цель установить личность каждого подписчика ресурсов, признанных экстремистским формированием, и привлечь его к уголовной ответственности как участникам экстремистского формирования – правоохранителей интересуют прежде всего создатели, администраторы и подписчики, которые активно содействовали работе и продвижению таких ресурсов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 19:13
Сайт координационного совета оппозиции Белоруссии признали экстремистским
 
В миреБелоруссияВитебская областьАлександр ЛукашенкоКГБ Белоруссии
 
 
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