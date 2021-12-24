В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским
Генпрокуратура Белоруссии признала экстремистским Telegram-канал "Хватит бояться"
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкНочной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
МИНСК, 24 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура Белоруссии признала экстремистским Telegram-канал бывшей радиоведущей, журналистки Татьяны Мартыновой "Хватит бояться! – Татьяна Мартынова".
"По заявлению прокурора Витебской области информационная продукция Telegram-канала "Хватит Бояться! - Татьяна Мартынова" признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.
Мартынова - блогер, бывшая радиоведущая, выступала с критикой президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее правительство Белоруссии приняло постановление, в соответствии с которым МВД поручено вести и размещать на своем сайте перечни организаций, формирований и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Документ создал правовые условия для признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе через интернет-ресурсы, соцсети и мессенджеры, экстремистскими формированиями. Создатели, организаторы и участники экстремистских формирований будут привлекаться к уголовной ответственности. В МВД ранее поясняли, что правоохранители не ставят перед собой цель установить личность каждого подписчика ресурсов, признанных экстремистским формированием, и привлечь его к уголовной ответственности как участникам экстремистского формирования – правоохранителей интересуют прежде всего создатели, администраторы и подписчики, которые активно содействовали работе и продвижению таких ресурсов.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.