https://ria.ru/20211224/averov-1765389854.html

Дмитрий Аверов: у нас большой задел на эффективную работу в регионе

Дмитрий Аверов: у нас большой задел на эффективную работу в регионе - РИА Новости, 24.12.2021

Дмитрий Аверов: у нас большой задел на эффективную работу в регионе

В уходящем году в Липецкой области обновился депутатский корпус. О значимых решениях законотворцев нового созыва, позитивных изменениях, которые они влекут для... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:44

2021-12-24T17:44

2021-12-24T18:36

липецкая область

общество

липецкая область

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В уходящем году в Липецкой области обновился депутатский корпус. О значимых решениях законотворцев нового созыва, позитивных изменениях, которые они влекут для жителей региона, а также о планах на будущее в интервью РИА Новости рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.- Дмитрий Львович, накануне состоялась итоговая сессия областного совета. Какие вопросы удалось решить в финале года?- Целый блок социальный вопросов. Мы продолжили индексацию заработных плат – в первую очередь, для работников бюджетных учреждений. Предусмотрели новые выплаты для молодых педагогов, которые приходят на работу в школу сразу после вуза, подъёмные для лесников – очень важный законопроект. Приняли так называемый региональный "социальный кодекс", который объединил почти все существующие у нас льготы для разных категорий жителей. Также мы рассмотрели работу фонда капитального ремонта, некоторые вопросы, связанные с земельным законодательством.- Вы на посту спикера облсовета лишь с осени, а до этого работали заместителем главы администрации Липецкой области. Сменился ли ракурс видения проблем и подходов к их решению?- Да, работа стала более публичной. Решения, которые мы принимаем, должны получить одобрение общественности. Управленческая работа имеет свои нюансы, и, хотя в целом депутаты и администрация работают в одном направлении – на удовлетворение потребностей жителей, мы должны понимать, что в данном случае все наши слова, поступки сразу же становятся публичными. Это накладывает определенный отпечаток. Но, в любом случае, самая главная наша задача – ориентироваться на запросы, обращения жителей. Мы из этого исходим.- Какие законопроекты, принятые депутатами облсовета в этом году, видятся вам наиболее значимыми?- Безусловно, это бюджет, потому что это базовый документ, на основании которого работает регион. Это финансовое обоснование целого ряда законов, которые своевременно принимаются областным Советом. Кроме того, мы внесли изменения в закон о статусе депутата Липецкой области. Они направлены на то, чтобы парламентарии держали ответ перед избирателями – жителями округов, от которых избраны. Отмечу социальные контракты. Вместе с администрацией региона облсовет увеличивал их размеры, совершенствовал порядок назначения и выплаты такой социальной помощи. Расширили категорию получателей. За год этой мерой поддержки воспользовались более 5,5 тысячи жителей региона. И почти две тысячи (1928) из них получили максимальную сумму – по 250 тысяч на открытие собственного дела. Кроме того, социальное казначейство - это целый ряд услуг, которые будут оказываться через систему МФЦ, в том числе выдача справок о рождении и других, что упростит людям жизнь.- Каков у региона задел на будущий год благодаря решениям депутатов? Для реализации каких проектов в этом году вы уже подготовили законодательную базу?- Конечно, надо отталкиваться от бюджета. На 2022 год – это 85,5 миллиардов рублей расходов. Для сравнения – текущий бюджет принимался в первой редакции с расходной частью менее 70 миллиардов. То есть, это существенное увеличение. Две трети бюджета пойдут на социальные направления: здравоохранение, демографию, образование, культуру, спорт. Предусмотрены серьезные инвестиционные вложения буквально во всех сферах: только в 2022 году почти 12 миллиардов рублей. Почти каждый пятый рубль бюджета направлен на финансирование национальных проектов. Строительство новых школ, детских садов, поликлиник и ФАПов в ближайшие три года запланировано не только в областном центре, но и в районах. На поддержку и развитие муниципалитетов пойдет больше трети всех расходов. Свыше десяти миллиардов – дорожный фонд, из которого средства пойдут на ремонт и строительство дорог, мостовых сооружений. То есть бюджет серьезный и принят с большим заделом на эффективную работу в регионе.- Ваша ключевая специализация – экономика, внешние связи, инвестиции. Это как-то сказывается на формировании приоритетов законотворчества? Или это, скорее, дополнительный инструментарий в решении экономических вопросов?- Наверное, специализация моя гораздо шире – с учетом того, что я курировал экономику, нацпроекты. А это как раз все аспекты, с которыми я сталкиваюсь в работе в регионе. Здравоохранение, образование, демография – лишь часть ключевых нацпроектов, которые мне приходилось курировать и в администрации, и сейчас в областном совете. Я вижу и понимаю, как они реализуются. Строительство новых школ, детских садов, больниц, дорог – это все проходило через меня, и этот опыт в экономике региона наиболее применим в моей сегодняшней работе, потому что гораздо проще действовать, зная специфику, цифры, коммуникации по каждому из этих направлений.- Как вам кажется, что изменилось в работе депутатского корпуса с вашим приходом?- Дело не только в моем приходе – у нас в целом поменялся состав областного совета. Он, с одной стороны, стал более компактным – у нас 42 депутата, на четверть меньше, чем в предыдущем созыве. С другой стороны, около половины нынешних парламентариев не имеют опыта публичной деятельности и работы в качестве депутатов. Это накладывает некоторый отпечаток на наше взаимодействие. Сейчас происходит процесс притирки, потому что люди новые. И мы должны понять основы публичной законодательной власти – не только в части выступлений и общения с жителями региона, но и в части общей работы депутатского корпуса, потому что она кропотливая и технологичная. Очень просто выйти на площадь с лозунгом "давайте сделаем то-то и то-то". Гораздо сложнее реализовать это в качестве законодательной инициативы, потому что здесь необходимо четкое знание законов, нормативно-правовой базы как субъекта, так и страны. И всегда нужно экономическое обоснование инициатив, потому что недостаточно сказать "давайте построим стадион" – надо еще найти средства на это. Кроме того, должен быть градостроительный план, схема территориального планирования, проект и целый комплекс документов, которые позволят этот стадион построить. И для понимания того, как все это увязать, требуется повышать профессиональные компетенции депутатов. Это одно из направлений, над которым мы будем работать.- А что хотелось бы изменить не только в работе парламента, но и в жизни региона?- Изменения диктует жизнь. Постоянно происходят какие-то новые вызовы: в сфере экономики, здравоохранения, и наша задача – очень быстро, оперативно на них реагировать, сглаживать проблемы и работать над постоянным развитием региона.

https://ria.ru/20211224/investklimat-1765371520.html

https://ria.ru/20211224/proizvodstvo-1765371216.html

https://ria.ru/20211209/byudzhet-1762992838.html

липецкая область

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общество, липецкая область