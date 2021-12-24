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Ежемесячная аудитория RUTUBE выросла за год в 3,8 раза
Ежемесячная аудитория RUTUBE выросла за год в 3,8 раза - РИА Новости, 24.12.2021
Ежемесячная аудитория RUTUBE выросла за год в 3,8 раза
Ежемесячная активно смотрящая видео аудитория российского видеохостинга RUTUBE (входит в "Газпром-медиа") за год выросла в 3,8 раза - до 14,2 миллиона... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T10:51
2021-12-24T10:51
общество
новости компаний - экономика
газпром-медиа
россия
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Ежемесячная активно смотрящая видео аудитория российского видеохостинга RUTUBE (входит в "Газпром-медиа") за год выросла в 3,8 раза - до 14,2 миллиона уникальных пользователей, сообщает компания со ссылкой на данные Яндекс.Метрика.Как отметили в RUTUBE, в 2021 году хостинг прошел первый этап модернизации: улучшено качество работы плеера, доработан функционал прослушивания подкастов и просмотра видео в широкоэкранном формате и в режиме мини-плеера, усовершенствован пользовательский интерфейс и навигация, пересмотрены контентная и рекламная политики."Для привлечения новых пользователей RUTUBE расширил линейку форматов и запустил собственные оригинальные проекты, ориентированные на аудиторию 14-25 лет. В этом году на видеохостинге вышло 45 новых шоу собственного производства. Наибольшей популярностью пользуются игровые комедийные форматы", - пояснили в компании.В уходящем году видеохостинг провел более 4 тысяч онлайн-трансляций, в том числе транслировались мероприятия ПМЭФ, ВЭФ, Российской креативной недели, Экспо-2020 в Дубае. Также пользователи RUTUBE имели возможность посмотреть спектакль Большого театра – оперу "Пиковая дама", премьеру фильма-концерта Эмира Кустурицы, ленты фестиваля-форума социального кино "Лампа" и многое другое.
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РИА Новости
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общество, новости компаний - экономика, газпром-медиа, россия
10:51 24.12.2021
 

Ежемесячная аудитория RUTUBE выросла за год в 3,8 раза

© Фото : представлено пресс-службой RUTUBEСтенд российского видеохостинга RUTUBE
Стенд российского видеохостинга RUTUBE - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : представлено пресс-службой RUTUBE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Ежемесячная активно смотрящая видео аудитория российского видеохостинга RUTUBE (входит в "Газпром-медиа") за год выросла в 3,8 раза - до 14,2 миллиона уникальных пользователей, сообщает компания со ссылкой на данные Яндекс.Метрика.
Как отметили в RUTUBE, в 2021 году хостинг прошел первый этап модернизации: улучшено качество работы плеера, доработан функционал прослушивания подкастов и просмотра видео в широкоэкранном формате и в режиме мини-плеера, усовершенствован пользовательский интерфейс и навигация, пересмотрены контентная и рекламная политики.
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"Для привлечения новых пользователей RUTUBE расширил линейку форматов и запустил собственные оригинальные проекты, ориентированные на аудиторию 14-25 лет. В этом году на видеохостинге вышло 45 новых шоу собственного производства. Наибольшей популярностью пользуются игровые комедийные форматы", - пояснили в компании.
В уходящем году видеохостинг провел более 4 тысяч онлайн-трансляций, в том числе транслировались мероприятия ПМЭФ, ВЭФ, Российской креативной недели, Экспо-2020 в Дубае. Также пользователи RUTUBE имели возможность посмотреть спектакль Большого театра – оперу "Пиковая дама", премьеру фильма-концерта Эмира Кустурицы, ленты фестиваля-форума социального кино "Лампа" и многое другое.
 
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