https://ria.ru/20211224/astrakhan-1765281494.html

На место возгорания в больнице в Астрахани вылетел замглавы Росздравнадзора

На место возгорания в больнице в Астрахани вылетел замглавы Росздравнадзора - РИА Новости, 24.12.2021

На место возгорания в больнице в Астрахани вылетел замглавы Росздравнадзора

Для расследования причин возгорания в больнице в Астрахани на место по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко вылетел замруководителя... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T10:37

2021-12-24T10:37

2021-12-24T11:18

происшествия

астрахань

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

россия

михаил мурашко

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Для расследования причин возгорания в больнице в Астрахани на место по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко вылетел замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, сообщил журналистам помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.Пожар в реанимационном отделении областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошел в пятницу утром. По данным источника, предварительная причина - возгорание кислородного аппарата."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, для расследования причин возгорания в отделении реанимации Областной инфекционной клинической больницы в Астрахань вылетел замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Павлюков", - сказал Кузнецов.Он отметил, что также к месту происшествия направлены специалисты Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники Росздравнадзора с мобильной лабораторией.

https://ria.ru/20211224/pozhar-1765284462.html

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происшествия, астрахань, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), россия, михаил мурашко