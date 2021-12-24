https://ria.ru/20211224/angara-a5-1765405621.html

Источник назвал причину переноса пуска "Ангары-А5"

Источник назвал причину переноса пуска "Ангары-А5" - РИА Новости, 24.12.2021

Источник назвал причину переноса пуска "Ангары-А5"

Госкомиссия рассматривает вопрос переноса пуска "Ангары-А5" с Плесецка на 25 декабря, пуск в пятницу был отменен автоматикой стартового комплекса, сообщил РИА... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T19:07

2021-12-24T19:07

2021-12-24T20:10

наука

ангара (ракета)

космос - риа наука

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госкомиссия рассматривает вопрос переноса пуска "Ангары-А5" с Плесецка на 25 декабря, пуск в пятницу был отменен автоматикой стартового комплекса, сообщил РИА Новости информированный источник в ракетно-космической отрасли."В настоящее время на космодроме Плесецк работает госкосмиссия, которая изучает причины отмены пуска в пятницу и решает вопрос о возможности запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в субботу", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что "запуск в пятницу был отменен автоматикой стартового комплекса, причины устанавливаются".

https://ria.ru/20211003/spektr-1752839292.html

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ангара (ракета), космос - риа наука, плесецк (космодром), россия