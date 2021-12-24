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Наука
https://ria.ru/20211224/angara-a5-1765405621.html
Источник назвал причину переноса пуска "Ангары-А5"
Источник назвал причину переноса пуска "Ангары-А5" - РИА Новости, 24.12.2021
Источник назвал причину переноса пуска "Ангары-А5"
Госкомиссия рассматривает вопрос переноса пуска "Ангары-А5" с Плесецка на 25 декабря, пуск в пятницу был отменен автоматикой стартового комплекса, сообщил РИА... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T19:07
2021-12-24T20:10
наука
ангара (ракета)
космос - риа наука
плесецк (космодром)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госкомиссия рассматривает вопрос переноса пуска "Ангары-А5" с Плесецка на 25 декабря, пуск в пятницу был отменен автоматикой стартового комплекса, сообщил РИА Новости информированный источник в ракетно-космической отрасли."В настоящее время на космодроме Плесецк работает госкосмиссия, которая изучает причины отмены пуска в пятницу и решает вопрос о возможности запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в субботу", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что "запуск в пятницу был отменен автоматикой стартового комплекса, причины устанавливаются".
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ангара (ракета), космос - риа наука, плесецк (космодром), россия
19:07 24.12.2021 (обновлено: 20:10 24.12.2021)
 
Источник назвал причину переноса пуска "Ангары-А5"

Источник сообщил, что пуск "Ангары-А5" с Плесецка могут перенести на 25 декабря

© Фото : @Rogozin/TwitterРакета "Ангара-А5"
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Фото : @Rogozin/Twitter
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Госкомиссия рассматривает вопрос переноса пуска "Ангары-А5" с Плесецка на 25 декабря, пуск в пятницу был отменен автоматикой стартового комплекса, сообщил РИА Новости информированный источник в ракетно-космической отрасли.
"В настоящее время на космодроме Плесецк работает госкосмиссия, которая изучает причины отмены пуска в пятницу и решает вопрос о возможности запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в субботу", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что "запуск в пятницу был отменен автоматикой стартового комплекса, причины устанавливаются".
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НаукаАнгара (ракета)Космос - РИА НаукаПлесецк (космодром)Россия
 
 
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