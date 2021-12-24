Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20211224/aktsiya-1765339757.html
В России стартовала акция "С Новым годом, ветеран!"
В России стартовала акция "С Новым годом, ветеран!" - РИА Новости, 24.12.2021
В России стартовала акция "С Новым годом, ветеран!"
Партия "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" дали старт акции "С Новым годом, ветеран!", в рамках которой депутаты поздравляют и дарят подарки всем участникам и... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T14:44
2021-12-24T14:44
новый год — 2022
общество
гатчина
александр хинштейн
единая россия
ольга амельченкова
волонтеры победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154917/11/1549171163_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_2011ee855a2e6a667eceac0648dfb38d.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" дали старт акции "С Новым годом, ветеран!", в рамках которой депутаты поздравляют и дарят подарки всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, акция продлится до 31 декабря, рассказал депутат Государственной Думы, координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн."Партия "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" дали старт акции "С Новым годом, ветеран!" Волонтеры поздравят более 31 тысячи фронтовиков по всей стране. Подарки получит каждый участник и инвалид Великой Отечественной войны... Не первый год вместе с движением "Волонтеры Победы" мы проводим эту добрую, нужную и важную акцию. Мы уже вручаем подарки героям в самых разных регионах нашей страны", – отметил Хинштейн, которого цитирует пресс-служба партии.Уточняется, что личные посещения фронтовиков проходят при строгом соблюдении всех мер безопасности. Так, одной из первых фронтовиков навестила депутат Государственной Думы, лидер движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, которая поздравила жительницу города Гатчина Веру Королеву и Героя войны Анатолия Иванова.В партии подчеркнули, что акция "С Новым годом, ветеран!" продлится до 31 декабря.
https://ria.ru/20211207/veterany-1762512095.html
https://ria.ru/20211205/sobyanin-1762235638.html
гатчина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154917/11/1549171163_169:0:1500:998_1920x0_80_0_0_48b5c4f54c0816f7aea648646ba7eeb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, гатчина, александр хинштейн, единая россия, ольга амельченкова, волонтеры победы
14:44 24.12.2021
 
В России стартовала акция "С Новым годом, ветеран!"

В России стартовала акция "С Новым годом, ветеран!", она пройдет до 31 декабря

© РИА Новости / Илья ПиталевВолонтеры Победы поздравили ветеранов войны с новогодними праздниками
Волонтеры Победы поздравили ветеранов войны с новогодними праздниками - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" дали старт акции "С Новым годом, ветеран!", в рамках которой депутаты поздравляют и дарят подарки всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, акция продлится до 31 декабря, рассказал депутат Государственной Думы, координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн.
"Партия "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" дали старт акции "С Новым годом, ветеран!" Волонтеры поздравят более 31 тысячи фронтовиков по всей стране. Подарки получит каждый участник и инвалид Великой Отечественной войны... Не первый год вместе с движением "Волонтеры Победы" мы проводим эту добрую, нужную и важную акцию. Мы уже вручаем подарки героям в самых разных регионах нашей страны", – отметил Хинштейн, которого цитирует пресс-служба партии.
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 10:56
Все ветераны Великой Отечественной получили телефоны с бесплатной связью
Уточняется, что личные посещения фронтовиков проходят при строгом соблюдении всех мер безопасности. Так, одной из первых фронтовиков навестила депутат Государственной Думы, лидер движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, которая поздравила жительницу города Гатчина Веру Королеву и Героя войны Анатолия Иванова.
"В непростое время коронавирусных ограничений внимание, забота, простое человеческое общение - это то, что может сделать каждый из нас для ветеранов. Мы помогаем нашим Героям не только по праздникам. Помощь в доставке продуктов питания, сопровождение в больницу, ремонт забора, уборка дома или простое человеческое общение - в этом году мы оказали помощь более 50 тысячам ветеранов, среди которых участники и инвалиды Великой Отечественной войны, блокадники, несовершеннолетние узники концлагерей. Это уникальные люди, гордость нашей страны, и их надо беречь", - отметила Амельченкова.
В партии подчеркнули, что акция "С Новым годом, ветеран!" продлится до 31 декабря.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 05.12.2021
5 декабря, 11:27
Собянин поздравил ветеранов с 80-летием контрнаступления под Москвой
 
Новый год — 2022ОбществоГатчинаАлександр ХинштейнЕдиная РоссияОльга АмельченковаВолонтеры Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщина
01:31В Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела Йемена
01:18Пушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"
01:17Maruv попрощалась с очередной главой своей жизни
01:16Эксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банку
00:56Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
00:49В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"
00:37Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 году
00:25Зеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в Донбассе
00:05В России празднуют день Спиридона Солнцеворота
00:00Христиане отмечают Рождество
23:58В ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу
23:50В Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков
23:41Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и Украиной
23:31Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде
23:20Яценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
23:12Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
23:03В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газа
22:57Оксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйства
22:48ЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян
Лента новостейМолния
СМИ: при авиаударах арабской коалиции по Йемену погибли ребенок и женщинаВ Саудовской Аравии сообщили о двух погибших из-за обстрела ЙеменаПушков высмеял Качиньского, испугавшегося "четвертого рейха"Maruv попрощалась с очередной главой своей жизниЭксперт объяснил, какие секреты заемщика нужно знать банкуВучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"В Молдавии заявили, что Спыну не мог подписывать протокол с "Газпромом"Пашинян рассказал о катастрофе в переговорах по Карабаху в 2016 годуЗеленский и конгрессмены США обсудили урегулирование ситуации в ДонбассеВ России празднуют день Спиридона СолнцеворотаХристиане отмечают РождествоВ ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусуВ Москве наградили лауреатов премии Гильдии киноведов и кинокритиков Президент Молдавии высказалась об отношениях между Россией и УкраинойТалибы поприветствовали заявление Путина о пророке МухаммедеЯценюк пригрозил Зеленскому последствиями при аресте ПорошенкоСуд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"В Киеве пожаловались на циничное предательство США из-за транзита газаОксану Лут назначили первым замминистра сельского хозяйстваЦБ зафиксировал нарастание закредитованности россиян