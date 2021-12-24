https://ria.ru/20211224/aktsiya-1765339757.html

В России стартовала акция "С Новым годом, ветеран!"

В России стартовала акция "С Новым годом, ветеран!" - РИА Новости, 24.12.2021

В России стартовала акция "С Новым годом, ветеран!"

Партия "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" дали старт акции "С Новым годом, ветеран!", в рамках которой депутаты поздравляют и дарят подарки всем участникам и... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T14:44

2021-12-24T14:44

2021-12-24T14:44

новый год — 2022

общество

гатчина

александр хинштейн

единая россия

ольга амельченкова

волонтеры победы

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" дали старт акции "С Новым годом, ветеран!", в рамках которой депутаты поздравляют и дарят подарки всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, акция продлится до 31 декабря, рассказал депутат Государственной Думы, координатор партпроекта "Историческая память" Александр Хинштейн."Партия "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" дали старт акции "С Новым годом, ветеран!" Волонтеры поздравят более 31 тысячи фронтовиков по всей стране. Подарки получит каждый участник и инвалид Великой Отечественной войны... Не первый год вместе с движением "Волонтеры Победы" мы проводим эту добрую, нужную и важную акцию. Мы уже вручаем подарки героям в самых разных регионах нашей страны", – отметил Хинштейн, которого цитирует пресс-служба партии.Уточняется, что личные посещения фронтовиков проходят при строгом соблюдении всех мер безопасности. Так, одной из первых фронтовиков навестила депутат Государственной Думы, лидер движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, которая поздравила жительницу города Гатчина Веру Королеву и Героя войны Анатолия Иванова.В партии подчеркнули, что акция "С Новым годом, ветеран!" продлится до 31 декабря.

https://ria.ru/20211207/veterany-1762512095.html

https://ria.ru/20211205/sobyanin-1762235638.html

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общество, гатчина, александр хинштейн, единая россия, ольга амельченкова, волонтеры победы