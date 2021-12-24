https://ria.ru/20211224/aktivy-1765251202.html

Когда нужно срочно избавляться от акций

Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке - РИА Новости, 24.12.2021

Когда нужно срочно избавляться от акций

На фондовых рынках периодически бывает то рост, то коррекция, однако продажа всех активов и уход в "кэш" оправданы лишь в случаях крупных политических или... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T01:16

2021-12-24T01:16

2021-12-24T01:16

экономика

российский фондовый рынок

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. На фондовых рынках периодически бывает то рост, то коррекция, однако продажа всех активов и уход в "кэш" оправданы лишь в случаях крупных политических или гуманитарных потрясений, поделился своим мнением с агентством "Прайм" директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Григорий Сосновский.Эксперт напоминает, что на длинном горизонте биржи, как и экономика, растут. Однако в случае серьезного кризиса избавление от активов, чтобы на вырученные от этого средства купить просевшие бумаги, может оказаться удачным решением.Одним из главных признаков кризиса на рынках является наступление момента, когда экономика перестает быть главной темой на бирже, а на первый план выходят политические или гуманитарные потрясения (к ним относятся войны, эпидемии), отмечает эксперт.

https://ria.ru/20211223/investitsii-1765025363.html

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экономика, российский фондовый рынок, бкс мир инвестиций