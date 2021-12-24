12:44 24.12.2021 (обновлено: 13:26 24.12.2021)
Посольство в Душанбе отказало талибам в возврате денег, присланных при Гани
Посольство Афганистана в Душанбе отказало талибам в возврате денег, присланных при Гани
ДУШАНБЕ, 24 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Посольство Афганистана в Душанбе отказало талибам (движение "Талибан"*) в "возврате" 800 тысяч долларов, которые пришли из Кабула в последние дни правления президента Ашрафа Гани, сообщил афганский посол Мухаммад Захир Агбар.
Согласно сообщению афганского агентства Пажвок, контролируемого повстанцами, в последние дни правления президента Ашрафа Гани, бежавшего из Афганистана во время госпереворота, на счет афганского посольства в Душанбе было "ошибочно" перечислено 786 тысяч долларов и теперь талибы направили письмо с требованием вернуть деньги в Кабул.
"Талибан"* не имеет никакого права требовать возврата этой суммы почти в 800 тысяч долларов, потому что посольство Афганистана является официальным дипведомством Исламской Республики Афганистан, и поэтому сюда поступают разные суммы, по поводу которых талибы не имеют права задавать вопросы", - сказал посол Афганистана в Душанбе журналистам.
Он напомнил, что посольство не признает "Талибан"*.
"Талибан"* мы официально не признаем, как и почти весь мир, и кто они такие, чтобы требовать от нас вернуть деньги законного правительства? Сейчас мы (посольство) - это один маленький Афганистан с большим количеством наших граждан, живущих и работающих здесь. В Душанбе живут и работают около 10 тысяч афганцев, которым мы сможем помочь", - сказал Агбар.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.