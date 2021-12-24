https://ria.ru/20211224/afganistan-1765312429.html

Посольство в Душанбе отказало талибам в возврате денег, присланных при Гани

Посольство в Душанбе отказало талибам в возврате денег, присланных при Гани - РИА Новости, 24.12.2021

Посольство в Душанбе отказало талибам в возврате денег, присланных при Гани

Посольство Афганистана в Душанбе отказало талибам (движение "Талибан"*) в "возврате" 800 тысяч долларов, которые пришли из Кабула в последние дни правления... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:44

2021-12-24T12:44

2021-12-24T13:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

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талибан

душанбе

афганистан

мохаммад хасан ахунд

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ДУШАНБЕ, 24 дек – РИА Новости, Лидия Исамова. Посольство Афганистана в Душанбе отказало талибам (движение "Талибан"*) в "возврате" 800 тысяч долларов, которые пришли из Кабула в последние дни правления президента Ашрафа Гани, сообщил афганский посол Мухаммад Захир Агбар.Согласно сообщению афганского агентства Пажвок, контролируемого повстанцами, в последние дни правления президента Ашрафа Гани, бежавшего из Афганистана во время госпереворота, на счет афганского посольства в Душанбе было "ошибочно" перечислено 786 тысяч долларов и теперь талибы направили письмо с требованием вернуть деньги в Кабул."Талибан"* не имеет никакого права требовать возврата этой суммы почти в 800 тысяч долларов, потому что посольство Афганистана является официальным дипведомством Исламской Республики Афганистан, и поэтому сюда поступают разные суммы, по поводу которых талибы не имеют права задавать вопросы", - сказал посол Афганистана в Душанбе журналистам.Он напомнил, что посольство не признает "Талибан"*."Талибан"* мы официально не признаем, как и почти весь мир, и кто они такие, чтобы требовать от нас вернуть деньги законного правительства? Сейчас мы (посольство) - это один маленький Афганистан с большим количеством наших граждан, живущих и работающих здесь. В Душанбе живут и работают около 10 тысяч афганцев, которым мы сможем помочь", - сказал Агбар.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/salekh-1763540369.html

https://ria.ru/20211223/taliban-1765166202.html

кабул (город)

душанбе

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, душанбе, афганистан, мохаммад хасан ахунд