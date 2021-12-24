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https://ria.ru/20211224/aeroport-1765425964.html
СМИ: Турция и Катар договорились с талибами по управлению аэропортом Кабула
СМИ: Турция и Катар договорились с талибами по управлению аэропортом Кабула - РИА Новости, 24.12.2021
СМИ: Турция и Катар договорились с талибами по управлению аэропортом Кабула
Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с администрацией "Талибана"* относительно управления международным аэропортом в афганском Кабуле и... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T22:15
2021-12-24T22:15
в мире
оон
талибан
турция
доха
афганистан
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АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с администрацией "Талибана"* относительно управления международным аэропортом в афганском Кабуле и четырьмя другими воздушными гаванями в Афганистане, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.Как отмечается, в ходе "продуктивных переговоров" по вопросу эксплуатации аэропорта стороны достигли консенсуса о создании общих технических групп для проработки деталей и продолжения консультаций на уровне технических комитетов в ближайшие дни.Турецко-катарская делегация отправится из Кабула в Доху, где продолжит совместную работу.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211223/taliban-1765166202.html
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в мире, оон, талибан, турция, доха, афганистан
22:15 24.12.2021
 
СМИ: Турция и Катар договорились с талибами по управлению аэропортом Кабула

Anadolu: Турция и Катар договорились с талибами по управлению аэропортом Кабула

© Flickr / pthreadМеждународный аэропорт Кабула "Хаджи Раваш"
Международный аэропорт Кабула Хаджи Раваш - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Flickr / pthread
Читать ria.ru в
АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с администрацией "Талибана"* относительно управления международным аэропортом в афганском Кабуле и четырьмя другими воздушными гаванями в Афганистане, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.
Как отмечается, в ходе "продуктивных переговоров" по вопросу эксплуатации аэропорта стороны достигли консенсуса о создании общих технических групп для проработки деталей и продолжения консультаций на уровне технических комитетов в ближайшие дни.
Турецко-катарская делегация отправится из Кабула в Доху, где продолжит совместную работу.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 16:06Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин ответил на вопрос о признании "Талибана"*
 
В миреООНТалибанТурцияДохаАфганистан
 
 
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