https://ria.ru/20211224/aeroport-1765425964.html

СМИ: Турция и Катар договорились с талибами по управлению аэропортом Кабула

СМИ: Турция и Катар договорились с талибами по управлению аэропортом Кабула - РИА Новости, 24.12.2021

СМИ: Турция и Катар договорились с талибами по управлению аэропортом Кабула

Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с администрацией "Талибана"* относительно управления международным аэропортом в афганском Кабуле и... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T22:15

2021-12-24T22:15

2021-12-24T22:15

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АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Турция и Катар достигли принципиальной договоренности с администрацией "Талибана"* относительно управления международным аэропортом в афганском Кабуле и четырьмя другими воздушными гаванями в Афганистане, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.Как отмечается, в ходе "продуктивных переговоров" по вопросу эксплуатации аэропорта стороны достигли консенсуса о создании общих технических групп для проработки деталей и продолжения консультаций на уровне технических комитетов в ближайшие дни.Турецко-катарская делегация отправится из Кабула в Доху, где продолжит совместную работу.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211223/taliban-1765166202.html

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доха

афганистан

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в мире, оон, талибан, турция, доха, афганистан