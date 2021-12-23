Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/zdravookhranenie-1765101377.html
Путин рассказал о дефиците в здравоохранении во время пандемии
Путин рассказал о дефиците в здравоохранении во время пандемии - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал о дефиците в здравоохранении во время пандемии
Президент РФ Владимир Путин, говоря о дефиците в здравоохранении во время пандемии, выразил надежду, что все эти вопросы преодолены. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:46
2021-12-23T14:14
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765099702_0:0:3578:2013_1920x0_80_0_0_4e6b37278f1340b5d6fafa4a2a346eea.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о дефиците в здравоохранении во время пандемии, выразил надежду, что все эти вопросы преодолены."Что касается плановой помощи, да, действительно, она в первый период борьбы с ковидной инфекцией пострадала, конечно, но это естественно, потому что необходимо было перепрофилировать ряд лечебных заведений для того, чтобы освободить койки под ковидных больных. Второе - необходимо было набрать необходимое количество специалистов, врачей и даже перепрофилировать их, в том числе и врачей общей практики и узких специалистов, для борьбы с ковидом. Еще один дефицит", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.По его словам, "пришлось в этой связи изменить маршрутизацию пациентов, то есть одни лечебные заведения под ковид отдавались, а нужно было для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу и плановую помощь, направлять их в других лечебные заведения"."Некоторые оказались закрытыми вообще, некоторые лечебные заведения останавливались для того, чтобы их обрабатывать после работы с ковидными больными. То есть проблем возникло много, на первом этапе был дефицит - дефицит и масок, и перчаток и костюмов необходимых. Это тоже накладывало определенные проблемы на системы здравоохранения. Надеюсь, что все эти вопросы преодолены. У нас, надеюсь, уже не будет никаких дефицитов. Хотя вот напряжение недавно возникло с кислородом. Спасибо Вооруженных силам и промышленности, которые справились и с этим вызовом. Надеюсь, ничего этого в будущем не будет", - сказал президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20211223/putin-1765087197.html
https://ria.ru/20211223/koronavirus-1765084604.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765099702_650:0:3381:2048_1920x0_80_0_0_0e8ac0b08c8d8c5cb61d74f421dcd715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
13:46 23.12.2021 (обновлено: 14:14 23.12.2021)
 
Путин рассказал о дефиците в здравоохранении во время пандемии

Президент Путин надеется, что дефицит в здравоохранении во время пандемии преодолели

© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL / Перейти в фотобанкЖурналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале "Манеж"
Журналисты во время большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский/POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о дефиците в здравоохранении во время пандемии, выразил надежду, что все эти вопросы преодолены.
"Что касается плановой помощи, да, действительно, она в первый период борьбы с ковидной инфекцией пострадала, конечно, но это естественно, потому что необходимо было перепрофилировать ряд лечебных заведений для того, чтобы освободить койки под ковидных больных. Второе - необходимо было набрать необходимое количество специалистов, врачей и даже перепрофилировать их, в том числе и врачей общей практики и узких специалистов, для борьбы с ковидом. Еще один дефицит", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
Перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
13:04Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин призвал бороться с пандемией вакцинацией
По его словам, "пришлось в этой связи изменить маршрутизацию пациентов, то есть одни лечебные заведения под ковид отдавались, а нужно было для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу и плановую помощь, направлять их в других лечебные заведения".
"Некоторые оказались закрытыми вообще, некоторые лечебные заведения останавливались для того, чтобы их обрабатывать после работы с ковидными больными. То есть проблем возникло много, на первом этапе был дефицит - дефицит и масок, и перчаток и костюмов необходимых. Это тоже накладывало определенные проблемы на системы здравоохранения. Надеюсь, что все эти вопросы преодолены. У нас, надеюсь, уже не будет никаких дефицитов. Хотя вот напряжение недавно возникло с кислородом. Спасибо Вооруженных силам и промышленности, которые справились и с этим вызовом. Надеюсь, ничего этого в будущем не будет", - сказал президент.
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
12:58Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин объяснил, чем вызваны новые волны коронавируса
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в Сирии
02:35Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
02:17Эксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
02:08Иммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинации
02:05СМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствах
02:04Французы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД Германии
01:54В Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулы
01:25Tesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движения
01:16Эксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынке
00:53Патриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правды
00:46Титов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капитале
00:15В Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздников
23:58Депутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"
23:47Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду Морозу
23:43Львова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из Сирии
23:39США не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол Салливан
23:36Заданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутат
23:32Глава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг Украины
23:31Посол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с Россией
23:27США не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол
Лента новостейМолния
Власти Москвы предоставят помощь двум православным храмам в СирииДиетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в деньЭксперт оценил вероятность отказа от доллара во всем миреИммунолог: омикрон-штамм может сократить "окно" ревакцинацииСМИ: еще две женщины обвинили актера Криса Нота в домогательствахФранцузы высмеяли "обеспокоенную" Россией главу МИД ГерманииВ Минпросвещения прокомментировали уход школ на ранние каникулыTesla заблокирует для водителей доступ к видеоиграм во время движенияЭксперт дал совет, когда нужно распродавать активы на фондовом рынкеПатриарх Антиохийский и всея Востока благословил Россию на защиту правдыТитов предложил внести частные детские сады в закон о материнском капиталеВ Минпросвещения рассказали о формате обучения школьников после праздниковДепутат Рады заявил, что СБУ завела на него дело по статье "госизмена"Петербургский юрист попросила наказать своего коллегу за иск к Деду МорозуЛьвова-Белова рассказала о планах вывоза детей-россиян из СирииСША не намерены затягивать переговоры с Россией, заявил посол СалливанЗаданные вопросы Путину говорят о диалоге власти с народом, заявила депутатГлава офиса Зеленского обсудил с Салливаном ситуацию вокруг УкраиныПосол Салливан не смог сообщить дату и место переговоров с РоссиейСША не настроены на быстрые переговоры с Россией, заявил посол