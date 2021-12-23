https://ria.ru/20211223/zdravookhranenie-1765101377.html
Путин рассказал о дефиците в здравоохранении во время пандемии
Путин рассказал о дефиците в здравоохранении во время пандемии - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал о дефиците в здравоохранении во время пандемии
Президент РФ Владимир Путин, говоря о дефиците в здравоохранении во время пандемии, выразил надежду, что все эти вопросы преодолены. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T13:46
2021-12-23T13:46
2021-12-23T14:14
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о дефиците в здравоохранении во время пандемии, выразил надежду, что все эти вопросы преодолены."Что касается плановой помощи, да, действительно, она в первый период борьбы с ковидной инфекцией пострадала, конечно, но это естественно, потому что необходимо было перепрофилировать ряд лечебных заведений для того, чтобы освободить койки под ковидных больных. Второе - необходимо было набрать необходимое количество специалистов, врачей и даже перепрофилировать их, в том числе и врачей общей практики и узких специалистов, для борьбы с ковидом. Еще один дефицит", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.По его словам, "пришлось в этой связи изменить маршрутизацию пациентов, то есть одни лечебные заведения под ковид отдавались, а нужно было для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу и плановую помощь, направлять их в других лечебные заведения"."Некоторые оказались закрытыми вообще, некоторые лечебные заведения останавливались для того, чтобы их обрабатывать после работы с ковидными больными. То есть проблем возникло много, на первом этапе был дефицит - дефицит и масок, и перчаток и костюмов необходимых. Это тоже накладывало определенные проблемы на системы здравоохранения. Надеюсь, что все эти вопросы преодолены. У нас, надеюсь, уже не будет никаких дефицитов. Хотя вот напряжение недавно возникло с кислородом. Спасибо Вооруженных силам и промышленности, которые справились и с этим вызовом. Надеюсь, ничего этого в будущем не будет", - сказал президент.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20211223/putin-1765087197.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
13:46 23.12.2021 (обновлено: 14:14 23.12.2021)
Путин рассказал о дефиците в здравоохранении во время пандемии
Президент Путин надеется, что дефицит в здравоохранении во время пандемии преодолели
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
, говоря о дефиците в здравоохранении во время пандемии, выразил надежду, что все эти вопросы преодолены.
"Что касается плановой помощи, да, действительно, она в первый период борьбы с ковидной инфекцией пострадала, конечно, но это естественно, потому что необходимо было перепрофилировать ряд лечебных заведений для того, чтобы освободить койки под ковидных больных. Второе - необходимо было набрать необходимое количество специалистов, врачей и даже перепрофилировать их, в том числе и врачей общей практики и узких специалистов, для борьбы с ковидом. Еще один дефицит", - сказал Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.
По его словам, "пришлось в этой связи изменить маршрутизацию пациентов, то есть одни лечебные заведения под ковид отдавались, а нужно было для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу и плановую помощь, направлять их в других лечебные заведения".
"Некоторые оказались закрытыми вообще, некоторые лечебные заведения останавливались для того, чтобы их обрабатывать после работы с ковидными больными. То есть проблем возникло много, на первом этапе был дефицит - дефицит и масок, и перчаток и костюмов необходимых. Это тоже накладывало определенные проблемы на системы здравоохранения. Надеюсь, что все эти вопросы преодолены. У нас, надеюсь, уже не будет никаких дефицитов. Хотя вот напряжение недавно возникло с кислородом. Спасибо Вооруженных силам и промышленности, которые справились и с этим вызовом. Надеюсь, ничего этого в будущем не будет", - сказал президент.