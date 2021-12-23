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Космический корабль "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане
Космический корабль "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане - РИА Новости, 23.12.2021
Космический корабль "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане
Обломки грузового корабля "Прогресс М-УМ" упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T07:46
2021-12-23T07:46
2021-12-23T12:19
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Обломки грузового корабля "Прогресс М-УМ" упали в несудоходном районе Тихого океана, сообщает "Роскосмос"."Завершилась миссия приборно-агрегатного отсека корабля "Прогресс М-УМ", — рассказали в госкорпорации. Корабль отстыковался от Международной космической станции в 2:03 мск. В 6:45 его двигатель включился на торможение, а в 7:22 отсек вошел в атмосферу Земли, после чего разрушился.Несгораемые элементы конструкции упали в акватории Тихого океана, предположительно, в 2460 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона и более чем в семи тысячах километров от столицы Чили Сантьяго.Ракета "Союз-2.1б" с "Прогрессом М-УМ" стартовала с космодрома Байконур 24 ноября, через двое суток корабль пристыковался к орбитальной станции, доставив туда последний модуль для российского сегмента — узловой "Причал". Его соединили с многофункциональным лабораторным модулем "Наука", который находится в космосе с июля.
https://ria.ru/20211223/otstykovka-1765026709.html
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
07:46 23.12.2021 (обновлено: 12:19 23.12.2021)
Космический корабль "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане
Отстыковавшийся от МКС космический корабль "Прогресс М-УМ" затопили в Тихом океане