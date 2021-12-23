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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20211223/zasedanie-1765109819.html
Володин проведет заседание ПС Белоруссии и России
Володин проведет заседание ПС Белоруссии и России - РИА Новости, 23.12.2021
Володин проведет заседание ПС Белоруссии и России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в Москве в четверг второе заседание 61-й сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и России, председателем... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:12
2021-12-23T14:12
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
вячеслав володин
союзное государство
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в Москве в четверг второе заседание 61-й сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и России, председателем которого он является, сообщила пресс-служба ГД."Парламентарии планируют рассмотреть проект бюджета Союзного государства и определить планы работы на 2022 год. В повестке также внесение изменений в структуру Парламентского собрания", - говорится в сообщении.Отмечается, что первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря, на котором были подтверждены полномочия российской депутации в Парламентском собрании, в частности Володин был вновь избран на пост его председателя. В свою очередь российский парламентарий предложил создать рабочую группу с целью изучения структуры Парламентского собрания для "повышения ее эффективности под те задачи, которые стоят перед Союзным государством".Также было принято заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, где депутаты России и Белоруссии призвали ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Европейского союза принять конкретные меры по разрешению кризиса.
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белоруссия, вячеслав володин, союзное государство, россия
14:12 23.12.2021
 

Володин проведет заседание ПС Белоруссии и России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в Москве в четверг второе заседание 61-й сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и России, председателем которого он является, сообщила пресс-служба ГД.
"Парламентарии планируют рассмотреть проект бюджета Союзного государства и определить планы работы на 2022 год. В повестке также внесение изменений в структуру Парламентского собрания", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря, на котором были подтверждены полномочия российской депутации в Парламентском собрании, в частности Володин был вновь избран на пост его председателя. В свою очередь российский парламентарий предложил создать рабочую группу с целью изучения структуры Парламентского собрания для "повышения ее эффективности под те задачи, которые стоят перед Союзным государством".
Также было принято заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, где депутаты России и Белоруссии призвали ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Европейского союза принять конкретные меры по разрешению кризиса.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииБелоруссияВячеслав ВолодинСоюзное государствоРоссия
 
 
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