https://ria.ru/20211223/zasedanie-1765109819.html

Володин проведет заседание ПС Белоруссии и России

Володин проведет заседание ПС Белоруссии и России - РИА Новости, 23.12.2021

Володин проведет заседание ПС Белоруссии и России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в Москве в четверг второе заседание 61-й сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и России, председателем... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:12

2021-12-23T14:12

2021-12-23T14:12

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

вячеслав володин

союзное государство

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет в Москве в четверг второе заседание 61-й сессии Парламентского собрания союза Белоруссии и России, председателем которого он является, сообщила пресс-служба ГД."Парламентарии планируют рассмотреть проект бюджета Союзного государства и определить планы работы на 2022 год. В повестке также внесение изменений в структуру Парламентского собрания", - говорится в сообщении.Отмечается, что первое заседание сессии прошло в Минске 2 декабря, на котором были подтверждены полномочия российской депутации в Парламентском собрании, в частности Володин был вновь избран на пост его председателя. В свою очередь российский парламентарий предложил создать рабочую группу с целью изучения структуры Парламентского собрания для "повышения ее эффективности под те задачи, которые стоят перед Союзным государством".Также было принято заявление в связи с ситуацией на белорусско-польской границе, где депутаты России и Белоруссии призвали ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Европарламент и другие структуры Европейского союза принять конкретные меры по разрешению кризиса.

https://ria.ru/20211220/elektroenergiya-1764509600.html

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белоруссия, вячеслав володин, союзное государство, россия