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Липецкая область
https://ria.ru/20211223/zarplaty-1765186596.html
Липецкие депутаты утвердили повышение с января зарплат бюджетникам
Липецкие депутаты утвердили повышение с января зарплат бюджетникам - РИА Новости, 23.12.2021
Липецкие депутаты утвердили повышение с января зарплат бюджетникам
Липецкие депутаты одобрили изменения в закон "Об оплате труда работников областных государственных учреждений"; документ устанавливает индексацию их зарплат на... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:11
2021-12-23T17:12
липецкая область
общество
зарплаты
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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Липецкие депутаты одобрили изменения в закон "Об оплате труда работников областных государственных учреждений"; документ устанавливает индексацию их зарплат на 6% с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.На эти цели в областном бюджете предусмотрено 972,4 миллиона рублей. Индексация коснется более 40 тысяч человек: это врачи, средний и младший медицинский персонал, педагоги, работники культуры и социальной службы, а также специалисты центров занятости населения, учреждений ветеринарии, лесного хозяйства, транспорта, молодежной политики, СМИ, физкультуры и спорта.Кроме того, заработную плату проиндексируют сотрудникам общеотраслевых должностей, к которым относятся бухгалтеры, юристы, экономисты, инженеры, программисты, администраторы и другие.Наряду с этим решением, депутат облсовета Владимир Сериков поднял вопрос о необходимости не допустить повышения окладов за счет снижения премиального фонда и предложил провести мониторинг роста реальных доходов бюджетников через некоторое время после индексации, отмечается в сообщении.Начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова, в свою очередь, подчеркнула, что увеличивается не только оклад."Фонд оплаты труда в целом вырос на 6% с учетом надбавки. Мы на ежеквартальной основе проводим мониторинг среднего уровня оплаты труда. Подумаем, как рассмотреть этот вопрос более предметно, возьмем этот вопрос на контроль", - сказала Белоглазова.
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общество, зарплаты
17:11 23.12.2021 (обновлено: 17:12 23.12.2021)
 

Липецкие депутаты утвердили повышение с января зарплат бюджетникам

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 23 дек – РИА Новости. Липецкие депутаты одобрили изменения в закон "Об оплате труда работников областных государственных учреждений"; документ устанавливает индексацию их зарплат на 6% с 1 января 2022 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.
На эти цели в областном бюджете предусмотрено 972,4 миллиона рублей. Индексация коснется более 40 тысяч человек: это врачи, средний и младший медицинский персонал, педагоги, работники культуры и социальной службы, а также специалисты центров занятости населения, учреждений ветеринарии, лесного хозяйства, транспорта, молодежной политики, СМИ, физкультуры и спорта.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
14:51Липецкая область
В Липецкой области начинающие педагоги и лесники получат подъемные
Кроме того, заработную плату проиндексируют сотрудникам общеотраслевых должностей, к которым относятся бухгалтеры, юристы, экономисты, инженеры, программисты, администраторы и другие.
Наряду с этим решением, депутат облсовета Владимир Сериков поднял вопрос о необходимости не допустить повышения окладов за счет снижения премиального фонда и предложил провести мониторинг роста реальных доходов бюджетников через некоторое время после индексации, отмечается в сообщении.
"Индексация зарплат бюджетников – это правильная инициатива, нужная. Но очень важно не допустить ситуации, когда оклад повышается, а премиальный фонд снижается", - пояснил депутат.
Начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова, в свою очередь, подчеркнула, что увеличивается не только оклад.
"Фонд оплаты труда в целом вырос на 6% с учетом надбавки. Мы на ежеквартальной основе проводим мониторинг среднего уровня оплаты труда. Подумаем, как рассмотреть этот вопрос более предметно, возьмем этот вопрос на контроль", - сказала Белоглазова.
 
Липецкая областьОбществоЗарплаты
 
 
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