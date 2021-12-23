https://ria.ru/20211223/zakazchiki-1765111324.html

Путин рассказал о версии по заказчикам убийств Политковской и Немцова

Путин рассказал о версии по заказчикам убийств Политковской и Немцова - РИА Новости, 23.12.2021

Путин рассказал о версии по заказчикам убийств Политковской и Немцова

Есть мнение, что заказчики убийств российской журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова спрятались, однако органам следствия это пока не известно, РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T14:16

2021-12-23T14:16

2021-12-23T16:00

происшествия

анна политковская

владимир путин

борис немцов

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обсе

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Есть мнение, что заказчики убийств российской журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова спрятались, однако органам следствия это пока не известно, заявил президент РФ Владимир Путин."Как вам известно, за совершённые преступления (убийства Политковской и Немцова - ред.) люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики. Есть мнение, что заказчики... остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания это пока не известно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые из них в ходе задержаний погибли", - сказал Путин на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, известны ли ему лично имена заказчиков убийств Политковской и Немцова.Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765109703.html

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происшествия, анна политковская, владимир путин, борис немцов, россия, москва, обсе