14:16 23.12.2021 (обновлено: 16:00 23.12.2021)
Путин рассказал о версии по заказчикам убийств Политковской и Немцова
Президент Путин: есть мнение, что заказчики убийств Политковской и Немцова скрылись
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской на фасаде здания редакции "Новой газеты"
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Есть мнение, что заказчики убийств российской журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова спрятались, однако органам следствия это пока не известно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как вам известно, за совершённые преступления (убийства Политковской и Немцова - ред.) люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики. Есть мнение, что заказчики... остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания это пока не известно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые из них в ходе задержаний погибли", - сказал Путин на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, известны ли ему лично имена заказчиков убийств Политковской и Немцова.
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.