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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/zakazchiki-1765111324.html
Путин рассказал о версии по заказчикам убийств Политковской и Немцова
Путин рассказал о версии по заказчикам убийств Политковской и Немцова - РИА Новости, 23.12.2021
Путин рассказал о версии по заказчикам убийств Политковской и Немцова
Есть мнение, что заказчики убийств российской журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова спрятались, однако органам следствия это пока не известно, РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T14:16
2021-12-23T16:00
происшествия
анна политковская
владимир путин
борис немцов
россия
москва
обсе
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Есть мнение, что заказчики убийств российской журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова спрятались, однако органам следствия это пока не известно, заявил президент РФ Владимир Путин."Как вам известно, за совершённые преступления (убийства Политковской и Немцова - ред.) люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики. Есть мнение, что заказчики... остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания это пока не известно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые из них в ходе задержаний погибли", - сказал Путин на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, известны ли ему лично имена заказчиков убийств Политковской и Немцова.Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765109703.html
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происшествия, анна политковская, владимир путин, борис немцов, россия, москва, обсе
14:16 23.12.2021 (обновлено: 16:00 23.12.2021)
 
Путин рассказал о версии по заказчикам убийств Политковской и Немцова

Президент Путин: есть мнение, что заказчики убийств Политковской и Немцова скрылись

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской на фасаде здания редакции "Новой газеты"
Мемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской на фасаде здания редакции Новой газеты - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Есть мнение, что заказчики убийств российской журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова спрятались, однако органам следствия это пока не известно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как вам известно, за совершённые преступления (убийства Политковской и Немцова - ред.) люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики. Есть мнение, что заказчики... остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но органам следствия и дознания это пока не известно. Но сделали все, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. И некоторые из них в ходе задержаний погибли", - сказал Путин на своей пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, известны ли ему лично имена заказчиков убийств Политковской и Немцова.
Политковскую, которая в 2003 году получила премию ОБСЕ "За журналистику и демократию" за профессиональную работу в поддержку "прав человека и свободы средств массовой информации", застрелили в Москве в подъезде ее дома 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.
Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
Я все сделал, чтобы раскрыть эти преступления – Путин об убийстве Политковской и Немцова - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Вчера, 14:11Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Политковской и Немцова
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021ПроисшествияАнна ПолитковскаяВладимир ПутинБорис НемцовРоссияМоскваОБСЕ
 
 
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