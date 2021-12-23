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В Минске заподозрили шестерых задержанных в террористической деятельности
В Минске заподозрили шестерых задержанных в террористической деятельности - РИА Новости, 23.12.2021
В Минске заподозрили шестерых задержанных в террористической деятельности
В отношении шестерых задержанных в Белоруссии возбуждены уголовные дела по статьям о создании организации для осуществления террористической деятельности и об... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:19
2021-12-23T17:50
в мире
терроризм
белоруссия
мвд белоруссии
минск
следственный комитет россии (ск рф)
александр лукашенко
telegram (приложение)
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МИНСК, 23 дек – РИА Новости. В отношении шестерых задержанных в Белоруссии возбуждены уголовные дела по статьям о создании организации для осуществления террористической деятельности и об акте терроризма в отношении государственного или общественного деятеля, сообщил в четверг Sputnik Беларусь.Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне сообщил, что на днях правоохранительные органы страны задержали группу лиц, готовивших теракты, еще один человек скрылся, предположительно, в России. По словам президента, были задержаны 6-7 человек."В настоящее время установлены и задержаны 6 участников преступной группы. В отношении двоих – проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью их задержания: (они – ред.) выехали за пределы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в отношении участников преступной группы управлением СК Белоруссии по Минску в декабре текущего года возбуждено уголовное дело по статье "Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней" уголовного кодекса, а также четыре уголовных дела по статье "Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля".
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в мире, терроризм, белоруссия, мвд белоруссии, минск, следственный комитет россии (ск рф), александр лукашенко, telegram (приложение), россия
17:19 23.12.2021 (обновлено: 17:50 23.12.2021)
 
В Минске заподозрили шестерых задержанных в террористической деятельности

МВД Белоруссии заподозрило шестерых задержанных в террористической деятельности

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 23 дек – РИА Новости. В отношении шестерых задержанных в Белоруссии возбуждены уголовные дела по статьям о создании организации для осуществления террористической деятельности и об акте терроризма в отношении государственного или общественного деятеля, сообщил в четверг Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне сообщил, что на днях правоохранительные органы страны задержали группу лиц, готовивших теракты, еще один человек скрылся, предположительно, в России. По словам президента, были задержаны 6-7 человек.
"В настоящее время установлены и задержаны 6 участников преступной группы. В отношении двоих – проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью их задержания: (они – ред.) выехали за пределы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении участников преступной группы управлением СК Белоруссии по Минску в декабре текущего года возбуждено уголовное дело по статье "Создание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней" уголовного кодекса, а также четыре уголовных дела по статье "Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля".
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