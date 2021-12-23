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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211223/zaderzhanie-1765049905.html
Жителя Белоруссии задержали за оскорбление Лукашенко и растление школьника
Жителя Белоруссии задержали за оскорбление Лукашенко и растление школьника - РИА Новости, 23.12.2021
Жителя Белоруссии задержали за оскорбление Лукашенко и растление школьника
Грузчик из Гродно задержан по подозрению в растлении школьника и оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщили в четверг в МВД республики. РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:31
2021-12-23T10:31
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
гродно
александр лукашенко
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Грузчик из Гродно задержан по подозрению в растлении школьника и оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщили в четверг в МВД республики."За оскорбление президента и растление малолетнего задержан грузчик. На 50-летнего жителя Гродно вышли оперативники по противодействию торговле людьми областного УВД. Мужчина более двух лет совращал малолетнего школьника", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.По информации ведомства, в ходе следствия также выяснилось, что мужчина неоднократно оставлял в соцсетях негативные комментарии в адрес президента Белоруссии."В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за оскорбление президента Республики Беларусь, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего. Фигурант водворен в ИВС", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20211221/belorussiya-1764701893.html
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в мире, белоруссия, гродно, александр лукашенко
10:31 23.12.2021
 
Жителя Белоруссии задержали за оскорбление Лукашенко и растление школьника

Жителя Гродно задержали по подозрению в оскорблении Лукашенко и растлении школьника

© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Грузчик из Гродно задержан по подозрению в растлении школьника и оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщили в четверг в МВД республики.
"За оскорбление президента и растление малолетнего задержан грузчик. На 50-летнего жителя Гродно вышли оперативники по противодействию торговле людьми областного УВД. Мужчина более двух лет совращал малолетнего школьника", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.
Минск - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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В Белоруссии вынесли приговор блогеру, оскорбившему Лукашенко
По информации ведомства, в ходе следствия также выяснилось, что мужчина неоднократно оставлял в соцсетях негативные комментарии в адрес президента Белоруссии.
"В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за оскорбление президента Республики Беларусь, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего. Фигурант водворен в ИВС", - добавили в ведомстве.
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