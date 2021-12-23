https://ria.ru/20211223/zaderzhanie-1765049905.html

Жителя Белоруссии задержали за оскорбление Лукашенко и растление школьника

Жителя Белоруссии задержали за оскорбление Лукашенко и растление школьника - РИА Новости, 23.12.2021

Жителя Белоруссии задержали за оскорбление Лукашенко и растление школьника

Грузчик из Гродно задержан по подозрению в растлении школьника и оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщили в четверг в МВД республики. РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T10:31

2021-12-23T10:31

2021-12-23T10:31

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МИНСК, 23 дек - РИА Новости. Грузчик из Гродно задержан по подозрению в растлении школьника и оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщили в четверг в МВД республики."За оскорбление президента и растление малолетнего задержан грузчик. На 50-летнего жителя Гродно вышли оперативники по противодействию торговле людьми областного УВД. Мужчина более двух лет совращал малолетнего школьника", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.По информации ведомства, в ходе следствия также выяснилось, что мужчина неоднократно оставлял в соцсетях негативные комментарии в адрес президента Белоруссии."В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за оскорбление президента Республики Беларусь, а также насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего. Фигурант водворен в ИВС", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20211221/belorussiya-1764701893.html

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в мире, белоруссия, гродно, александр лукашенко