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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20211223/yakutiya-1765132327.html
Приоритеты вещания в Якутии: детский телеканал и цифровое радио
Приоритеты вещания в Якутии: детский телеканал и цифровое радио - РИА Новости, 23.12.2021
Приоритеты вещания в Якутии: детский телеканал и цифровое радио
В Якутии ведется активная работа по разработке концепции детского телеканала "Ай", сообщил заместитель министра инноваций, цифрового развития и... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T15:34
2021-12-23T15:34
республика саха (якутия)
технологии
якутск
телевидение
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ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. В Якутии ведется активная работа по разработке концепции детского телеканала "Ай", сообщил заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Георгий Андреев.Как сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии, заявление прозвучало на круглом столе, посвященном развитию регионального телерадиовещания, которое прошло в Ил Тумэн в очно-заочном формате.Социальный проект"Работа по созданию Республиканского детского телеканала ведется национальной вещательной компанией Саха совместно с высшей школой инновационного менеджмента при главе Республики и детским издательством "Кэскил", - сообщил Андреев.Как отметила первый заместитель генерального директора НВК "Саха" Ирина Ефимова, на запуск и дальнейшее содержание детского телеканала на якутском языке потребуется 198 миллионов рублей.Финансирование детского телеканала, производство якутских сериалов и ряд других задач по развитию СМИ замгендиректора НВК "Саха" предложила включить в госпрограмму по развитию языка, средства на реализацию которой направляются из бюджета республики."Если необходимая сумма будет собрана, рассматривается возможность запуска детского телеканала к 1 июня 2022 года", - сообщила Ефимова.Радио для всей республикиКак отметил в ходе круглого стола заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, еще одним приоритетным проектом является развитие сети цифрового эфирного радиовещания, которое будет проведено во исполнение поручения главы Якутии Айсена Николаева."Акционерным обществом "АрктикТелеком" подготовлен системный проект по развитию сети цифрового эфирного радиовещания на основе стандарта DRM. Предполагается развертывание 24 мощных радиовещательных ретрансляторов в средневолновом диапазоне с целью обеспечения 100% покрытия эфирным радиовещанием всей территории Республики", - сообщил Андреев."На текущий момент единственным источником информации вне населенных пунктов региона, на территории которых действует локальное местное радиовещание, являются радиоэфиры иностранных государств", - сообщил генеральный директор АО "АрктикТелеком" Андрей Ребров.По его словам, технология цифрового радио позволяет обеспечить дополнительную передачу текстовой информации о метеоусловиях, состоянии автодорог, сигналы оповещения при чрезвычайных ситуациях.На создание и запуск пилотного объекта цифрового радиовещания в пригороде города Якутска необходимо изыскать 19,1 миллиона рублей.Как отметила председатель комитета Ил Тумэн Феодосия Габышева, которая провела круглый стол, народные депутаты республики поддерживают работы по развитию регионального телерадиовещания. По итогам совещания будут приняты рекомендации и план для дальнейших действий.
https://ria.ru/20211217/yakutiya-1764250237.html
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технологии, якутск, телевидение
15:34 23.12.2021
 

Приоритеты вещания в Якутии: детский телеканал и цифровое радио

© Фото : пресс-служба Госсобрания Якутии / Василий КононовКруглый стол, посвященный развитию регионального телерадиовещания в Ил Тумэн
Круглый стол, посвященный развитию регионального телерадиовещания в Ил Тумэн - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© Фото : пресс-служба Госсобрания Якутии / Василий Кононов
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 23 дек – РИА Новости. В Якутии ведется активная работа по разработке концепции детского телеканала "Ай", сообщил заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Георгий Андреев.
Как сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии, заявление прозвучало на круглом столе, посвященном развитию регионального телерадиовещания, которое прошло в Ил Тумэн в очно-заочном формате.
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Социальный проект

"Работа по созданию Республиканского детского телеканала ведется национальной вещательной компанией Саха совместно с высшей школой инновационного менеджмента при главе Республики и детским издательством "Кэскил", - сообщил Андреев.
Как отметила первый заместитель генерального директора НВК "Саха" Ирина Ефимова, на запуск и дальнейшее содержание детского телеканала на якутском языке потребуется 198 миллионов рублей.
"При формировании госбюджета на 2022 год на эти цели оказалось предусмотрено 40 миллионов рублей. Дополнительно необходимо ещё 158 миллионов рублей, тем более, что проект является социальным", - отметила Ефимова, поблагодарив парламентариев за поддержку.
Финансирование детского телеканала, производство якутских сериалов и ряд других задач по развитию СМИ замгендиректора НВК "Саха" предложила включить в госпрограмму по развитию языка, средства на реализацию которой направляются из бюджета республики.
"Если необходимая сумма будет собрана, рассматривается возможность запуска детского телеканала к 1 июня 2022 года", - сообщила Ефимова.
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Радио для всей республики

Как отметил в ходе круглого стола заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, еще одним приоритетным проектом является развитие сети цифрового эфирного радиовещания, которое будет проведено во исполнение поручения главы Якутии Айсена Николаева.
"Акционерным обществом "АрктикТелеком" подготовлен системный проект по развитию сети цифрового эфирного радиовещания на основе стандарта DRM. Предполагается развертывание 24 мощных радиовещательных ретрансляторов в средневолновом диапазоне с целью обеспечения 100% покрытия эфирным радиовещанием всей территории Республики", - сообщил Андреев.
"На текущий момент единственным источником информации вне населенных пунктов региона, на территории которых действует локальное местное радиовещание, являются радиоэфиры иностранных государств", - сообщил генеральный директор АО "АрктикТелеком" Андрей Ребров.
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По его словам, технология цифрового радио позволяет обеспечить дополнительную передачу текстовой информации о метеоусловиях, состоянии автодорог, сигналы оповещения при чрезвычайных ситуациях.
"Реализация проекта позволит обеспечить круглосуточное радиовещание в цифровом стандарте с покрытием всей территории Якутии. А это, помимо населенных пунктов, – 35 тысяч километров автозимников, 25 тысяч километров водных путей, часть Северного морского пути", - отметил Ребров.
На создание и запуск пилотного объекта цифрового радиовещания в пригороде города Якутска необходимо изыскать 19,1 миллиона рублей.
Как отметила председатель комитета Ил Тумэн Феодосия Габышева, которая провела круглый стол, народные депутаты республики поддерживают работы по развитию регионального телерадиовещания. По итогам совещания будут приняты рекомендации и план для дальнейших действий.
 
Республика Саха (Якутия)ТехнологииЯкутскТелевидение
 
 
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