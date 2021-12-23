ФНС России вдвое снизила число взысканий с бизнеса
Применение проактивного подхода позволило ФНС вдвое снизить число взысканий с бизнеса
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Применение клиентоориентированных практик и проактивного подхода позволили Федеральной налоговой службе в два раза снизить число взысканий с бизнеса, сообщил замглавы ведомства Константин Чекмышев.
"Если в сравнимом допандемийном 2019 году налоговики направляли документы взыскания и приостановки счетов в банки 7,3 миллиона раз, то в 2021 году это число снизилось до 3,6 миллиона. Приставам долг стал передаваться от ФНС еще реже - раньше это было 4 миллиона взысканий в год, теперь же это число уменьшилось почти в 3 раза", - сообщил он в ходе ежегодной встречи с "Опорой России".
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Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ФНС, цифровая система ведомства научилась отличать налогоплательщиков, которые временно испытывают финансовые трудности, от уклоняющихся от уплаты долгов. "Алгоритмы ФНС России умеют это делать. Дела о взыскании сейчас уйдут в более тяжелую для должника процедуру взыскания приставами, только если нет уверенности, что сработает инкассовое поручение - например, если ведутся расчеты через третьих лиц, выводятся активы", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, показатель DTI (debt-to-income, отношение накопленного за все время долга к ежегодным поступлениям) в этом году был улучшен до рекордных 5,7%. "Для сравнения, три года назад он составлял 9,2%. Выигрыш от такой динамики для бюджета составил 1,2 триллиона рублей. Добиться такого прогресса удалось за счет кропотливого анализа каждой детали на пути взаимодействия службы с налогоплательщиком, изучения причин конфликтных ситуаций на основе обратной связи и акцента на предупредительном воздействии", - пояснили в ФНС.
Ведомство перешло на максимально приближенный к онлайну учет платежей. "Так, за год удалось сократить время прохождения информации об исполнении налоговых обязательств в 300 раз - с трех дней до 14 минут. Для этого совместно с казначейством и банками была отлажена доставка данных о платежах из ГИС ГМП. С момента первых транзакций в декабре прошлого года число ошибочных платежей было сокращено в 30 раз. Это позволяет сейчас выдавать справку об отсутствии долга и отменять меры взыскания день в день", - отметили в пресс-службе.
В ближайшем будущем планируется еще больше упростить уплату налогов для бизнеса и граждан. "ФНС готова реализовать для бизнеса и граждан переход с уже отработанного механизма единого налогового платежа на единый налоговый счет - ЕНС. Госдума уже приняла закон для запуска этого процесса в следующем году и предлагает рассмотреть возможность развития системы в еще более технологичный и удобный формат. ЕНС сделает из всех начислений и уплат по всем налогам одну цифру, даст возможность не заполнять десятки платежных реквизитов - платить можно будет просто по ИНН. Все сроки уплаты для бизнеса можно будет привести к одному разу в месяц. И если, например, для бизнеса по общей системе налогообложения в среднем сейчас около 100 сроков уплаты в год – их число может сократиться в семь раз", - добавили в ведомстве.