https://ria.ru/20211223/vzyatka-1765196982.html

Гендиректора "Крымгеологии" задержали по подозрению в получении взятки

Гендиректора "Крымгеологии" задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 23.12.2021

Гендиректора "Крымгеологии" задержали по подозрению в получении взятки

Генеральный директор крымского госпредприятия "Крымгеология" задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, свою вину он признал, сообщает... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T17:52

2021-12-23T17:52

2021-12-23T18:04

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Генеральный директор крымского госпредприятия "Крымгеология" задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, свою вину он признал, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ. Операция по задержанию проводилась совместно с УФСБ Крыма."Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ГУП РК "Крымгеология". Он подозревается в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ). Подозреваемый задержан на улице Беспалова Симферополя во время получения очередной суммы взятки в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным следствия, подозреваемый договорился с индивидуальным предпринимателем о добыче и продаже песчано-гравийной смеси и суглинка на карьере в Белогорском районе за вознаграждение. В итоге гендиректор ежемесячно получал от бизнесмена взятки (общий размер которых составил 365 тысяч рублей).По месту работу и жительства директора ГУП проведены обыски, изъяты предметы и документация. Свою вину в совершенном преступления он признал.

https://ria.ru/20211218/serov-1764398180.html

https://ria.ru/20211210/fsb-1763093088.html

республика крым

симферополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия