https://ria.ru/20211223/vzyatka-1765196982.html
Гендиректора "Крымгеологии" задержали по подозрению в получении взятки
Гендиректора "Крымгеологии" задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 23.12.2021
Гендиректора "Крымгеологии" задержали по подозрению в получении взятки
Генеральный директор крымского госпредприятия "Крымгеология" задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, свою вину он признал, сообщает... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T17:52
2021-12-23T17:52
2021-12-23T18:04
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Генеральный директор крымского госпредприятия "Крымгеология" задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, свою вину он признал, сообщает крымское управление Следственного комитета РФ. Операция по задержанию проводилась совместно с УФСБ Крыма."Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ГУП РК "Крымгеология". Он подозревается в получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ). Подозреваемый задержан на улице Беспалова Симферополя во время получения очередной суммы взятки в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.По данным следствия, подозреваемый договорился с индивидуальным предпринимателем о добыче и продаже песчано-гравийной смеси и суглинка на карьере в Белогорском районе за вознаграждение. В итоге гендиректор ежемесячно получал от бизнесмена взятки (общий размер которых составил 365 тысяч рублей).По месту работу и жительства директора ГУП проведены обыски, изъяты предметы и документация. Свою вину в совершенном преступления он признал.
https://ria.ru/20211218/serov-1764398180.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика крым, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
17:52 23.12.2021 (обновлено: 18:04 23.12.2021)
Гендиректора "Крымгеологии" задержали по подозрению в получении взятки
Гендиректора ГУП "Крымгеология" задержали по подозрению в получении крупной взятки