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"Ястреба", толкающего Россию к войне на благо Америке, поставили на место
В США объяснили желание подтолкнуть Россию к войне с Украиной - РИА Новости, 23.12.2021
"Ястреба", толкающего Россию к войне на благо Америке, поставили на место
Запад должен использовать жесткую дипломатию против Москвы, не соглашаясь на уступки, даже если это приведет к войне. Такую точку зрения высказал журналист... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T12:55
2021-12-23T13:55
украина
киев
финляндия
дмитрий песков
нато
россия
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Запад должен использовать жесткую дипломатию против Москвы, не соглашаясь на уступки, даже если это приведет к войне. Такую точку зрения высказал журналист американской газеты The Wall Street Journal Джон Р. Дени.Автор статьи рассуждает по принципу "чем хуже, тем лучше".По его мнению, участие России в полноценных военных действиях могло бы пойти на пользу положению США на мировой арене, поскольку оно лишит Москву экономических, человеческих и политических ресурсов."Запад должен стоять твердо ", — заявил Дени.Читатели газеты не разделили такой враждебной позиции, посчитав ее безумной."Проблема была вызвана переворотом Обамы — Байдена — Нуланд в 2014 году против демократически избранного правительства Украины, которое добивалось мира с Москвой. Нынешнее украинское правительство нелегитимно, это марионетка США. Необходимы новые, демократические, честные выборы, без вмешательства Байдена и Нуланд. Тогда законное, демократическое правительство сможет работать над тем, чтобы Украина стала нейтральной страной. &lt;…&gt; Война была бы безумием", — уверен пользователь John Seiler."Для Украины было бы лучше всего начать нейтрализацию по сценарию Финляндии или Австрии, что позволит ей проводить либерализацию по западному образцу, безо всякого российского вторжения. Тот, кто проталкивал расширение НАТО вплоть до самых границ России и не ожидал такого тупика и возможности войны, наивен", — считает Stephen Gardner."Как этот парень получил работу в WSJ? Он работает в Армейском военном колледже. Это место, откуда выпустились большинство генералов армии и несколько генералов из других служб. Это те же самые генералы армии, которые провалились в Афганистане 20-летними неудачными стратегиями и неточными оценками. Я не хочу слушать ни этого клоуна, ни клоунов в форме, которых он обучал", — возмутился W Thomas.В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО. В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211223/nato-1765040555.html
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украина, киев, финляндия, дмитрий песков, нато, россия
12:55 23.12.2021 (обновлено: 13:55 23.12.2021)
 
В США объяснили желание подтолкнуть Россию к войне с Украиной

WSJ: жесткая дипломатия Запада может подтолкнуть Россию к войне с Украиной

© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Запад должен использовать жесткую дипломатию против Москвы, не соглашаясь на уступки, даже если это приведет к войне. Такую точку зрения высказал журналист американской газеты The Wall Street Journal Джон Р. Дени.
Автор статьи рассуждает по принципу "чем хуже, тем лучше".
По его мнению, участие России в полноценных военных действиях могло бы пойти на пользу положению США на мировой арене, поскольку оно лишит Москву экономических, человеческих и политических ресурсов.
"Запад должен стоять твердо ", — заявил Дени.
Военные учения НАТО в Литве - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
09:28
В США раскрыли планы НАТО вытянуть из Байдена миллиарды на войну с Россией
Читатели газеты не разделили такой враждебной позиции, посчитав ее безумной.
"Проблема была вызвана переворотом Обамы — Байдена — Нуланд в 2014 году против демократически избранного правительства Украины, которое добивалось мира с Москвой. Нынешнее украинское правительство нелегитимно, это марионетка США. Необходимы новые, демократические, честные выборы, без вмешательства Байдена и Нуланд. Тогда законное, демократическое правительство сможет работать над тем, чтобы Украина стала нейтральной страной. <…> Война была бы безумием", — уверен пользователь John Seiler.
"Для Украины было бы лучше всего начать нейтрализацию по сценарию Финляндии или Австрии, что позволит ей проводить либерализацию по западному образцу, безо всякого российского вторжения. Тот, кто проталкивал расширение НАТО вплоть до самых границ России и не ожидал такого тупика и возможности войны, наивен", — считает Stephen Gardner.
"Как этот парень получил работу в WSJ? Он работает в Армейском военном колледже. Это место, откуда выпустились большинство генералов армии и несколько генералов из других служб. Это те же самые генералы армии, которые провалились в Афганистане 20-летними неудачными стратегиями и неточными оценками. Я не хочу слушать ни этого клоуна, ни клоунов в форме, которых он обучал", — возмутился W Thomas.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 08:46
СМИ: Байден отвел месяц на предотвращение "вторжения" России на Украину
В последнее время на Западе все чаще заявляют, что Россия готовит "вторжение" на Украину. В Москве это отрицают, подчеркивая, что никому не угрожают, а передвижение войск по собственной территории не должно никого беспокоить. Как неоднократно отмечали в Кремле, подобные выпады используются в качестве предлога, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал президент Владимир Путин, расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что блок наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 13:00
Лавров пригласил новую главу МИД ФРГ Бербок посетить Россию
 
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